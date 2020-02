Da li se danas udajemo iz ljubavi ili lične koristi?

Suočavajući se sa neadekvatnim poslovnim mogućnostima, dugovima i iscrpljujućim romantičnim odnosima, žene su ozbiljno počele da promišljaju značenje srećnog kraja.

Junakinja ove real life priče ima 28 godina i živi u maloj i preskupoj garsonjeri u centru živahnog grada. Radi po 12 sati dnevno, sedeći u kancelariji. Ima velike snove, ali teško da može da se odrekne stabilnog posla i plate. Jedva uspeva dovoljno da uštedi kako bi se ponekad častila putem ili šopingom, a nema ni vremena da se posveti svojim kreativnim hobijima, za koje se jednog dana nada da će joj postati full-time posao.

Onda joj stigne poruka. “E, hoćeš da se venčamo?”. SMS je poslao njen prijatelj sa kojim deli društveni krug. Nikada nisu bili u vezi, ali su tokom fakultetskih dana jednom spavali zajedno. On potiče iz veoma bogate porodice i uskoro će naslediti porodični biznis i veliko bogatstvo. Međutim, roditelji su mu tradicionalnih verovanja i insistiraju na tome da nađe pristojnu devojka koja će mu ubrzo postati žena ukoliko smatra da je dovoljno zreo za preuzimanje njihovog dugogodišnjeg biznisa. On joj predlaže sledeći plan - formalno venčanje, ali nakon kojeg će ostati samo prijatelji. Time se njemu omogući pristup bogatstvu i kompaniji, a zauzvrat će naša junakinja dobijati mesečnicu kao nikad do tad. Potpuno apsurdan plan. Ili…?

Sati prolaze i ona počinje ozbiljnije da razmatra ovu ponudu. Seti se njegovog instagram profila gde se jasno vidi lagodan životni stil koji i ona priželjkuje. Buržoaska putovanja po Francuskoj, letovanja na jahti u Italiji, sponatni putevi do Kine...dok se ona nećka da li da otputuje na produženi vikend sa prijateljicama. Nudi joj par hiljada evra za početak, sa redovnom mesečnicom, kao i da joj otplati dugove i obezbedi kiriju za veći stan. Seks nije deo dogovora, samo će ponekad morati zajedno da odu na porodične i društvene događaje.

Romantična ljubav tek je u kasnom 17. i ranom 18. veku počela da se vezuje za ideju braka, kada su plaćeni poslovi i uspon tržišta omogućili široj populaciji da se izdržava i da donosi nezavisne odluke. Popularna i požudna romantična afera u 18. veku između britanske kraljice Viktorije i princa Alberta upečatila je ovaj novonostali trend.

Ipak, većinom stanovništva su vladala praktičnija razmatranja čak i do sredinom 20. veka. “Čak i do 1967, dve trećine žena na fakultetskim studijama rekle su da bi uzele u obzir bračnu zajednicu sa osobom koju ne vole ako bi im partnerstvo ispunilo druge kriterijume, kao što je finansijska sigurnost”, navodi Coontz. Tek kada su žene počele da postižu ekonomsku jednakost je brak postao izbor, a ne neophodnost. Da ubrzamo do sadašnjeg trenutka - od supruga se očekuje da deli naša interesovanja, kao i da nas emotivno i seksualno ispunjava, i to decenijama.

“Žene dugo čekaju i više su fokusirane na razvitak karijere tako da se u nekom trenutku zadovoljavaju adekvatnim partnerom samo zato što žele da imaju porodicu”, navodi psiholog Megan Fleming koja je specijalizovana za partnerske i seksualne odnose.

“Mislim da sebe potcenjuješ ako se udaš isključivo iz finansijskih razloga zato što te ne ispunjava na dužu stazu”, kaže Richards-Smith. Ali u današnjem vremenu, s obzirom na to da se starost za vreme prvog braka povećava (trenutno je 27 godina za žene, dok je u 1970. godini bilo 20 godina), ljudi su sebi obezbedili jak sistem podrške pre braka što znači da svakako dosta manje očekuju od svojih partnera. “Ideja o srodnoj duši je zastarela”, Turecki poručuje. “Ne možeš očekivati da ti partner bude sve u životu. Bitno je imati ispunjen život izvan partnerskog odnosa, sa prijateljima, na poslu i sa sobom”.

Možda je upravo to razlog zašto milenijalci koji su odgajani u doba mejnstrim feminizma ne smatraju da je ovaj tip bračne zajednice retro ili anti-feministički, već staromodna alatka korišćena na moderan način.