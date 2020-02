OPREZ! Zdrava navika zbog koje imate tri puta veći rizik za infarkt

Mnogi, osim zbog lepog tela i dobre forme, u teretanu odlaze ljudi i da se malo "izduvaju" od svih frustracija nakupljenih u danu. Novo istraživanje tvrdi kako to može biti jako opasno.

Studija je rađena na oko 12.500 pacijenata koji su preživeli infarkt i oni su svi detaljno opisali šta su radili sat vremena pre srčanog udara. Da bi mogli da uporede, oni su opisali i šta su radili i kako su se osećali i dan ranije. Ispostavilo se da je većina u satu pre infarkta bila ili ljuta ili su vežbali.

Nakon što su analizirali podatke, istraživači su zaključili kako ljutnja i vežbanje udvostručuju rizik za srčani udar. No još je gora situacija ako vežbate ljuti, tada se rizik utrostručuje.

Takođe, naučnici kažu da je to zato jer se zbog ljutnje i vežbanja krvni sudovi sužuju i zbog toga ne mogu do srca dovesti dovoljno krvi, u kojoj je srcu preko potreban kiseonik, te dolazi do infarkta.

Iako su rezultati studije zabrinjavajući, treba reći kako se oni posebno odnose na rizične grupe.

- Ako ste mladi i nemate problema sa srcem, možete vežbati dok ste ljuti. Kod mladih su pozitivne strane vežbanja puno veće od onih negativnih - poručuju naučnici.