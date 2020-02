PET najboljih modnih trikova: Modne veštine za savršen stil

Iako mogu da vam se učine malim i jednostavnim, ovi zgodni saveti će promeniti način na koji se oblačite svakodnevno.

Bez obzira da li ste krenuli na posao, na piće ili gde god, ovi saveti će vam sigurno pomoći da izgledate moderno i fenomenalno svaki put kada izađete iz kuće.

1. Organizujte svoj plakar

Organizacija i uređenje vašeg plakara je od suštinske važnosti ako želite da uvek znate šta imate od odeće i kako da lako osmislite odevnu kombinaciju koja obara s nogu. Započnite bacanjem, donacijom ili prodajom garderobe koje ne nosite duže od godinu dana i koja vam se više ne dopada. Zatim, preostale stavke uredno razvrstajte u kategorije. Stavite na ofinger ono što je predviđeno za njega, a ostalo složite na police. Uložite u svoj cipelarnik jer će vam obuća biti preglednija i lakše ćete moći da nađete cipele koje će upotpuniti vaš outfit.

2. Pronađite dobrog krojača

Ako imate dobrog krojača, vi ste pola posla završili. On može od svake garderobe da napravi mala remek dela. Iako možda u početku ne želite da potrošite dodatni novac da biste izmenili odeću, brzo ćete shvatiti da taj dodatni trošak bude isplativ. Bilo da se radi o paru pocepanih farmerki ili o haljini koja je preširoka, ništa ne govori lepše o vama nego odeća koja vam pristaje kao salivena. Još jedan sjajan savet je da od svog krojača tražite da promeni dugmiće na kaputima i sakoima kako bi izgledali luksuznije.

3. Dobro izbalansirajte gornji i donji deo

Za većinu nas, dobar izgled dolazi iz postizanja prave ravnoteže. Zato je važno da vam se gornji i donji deo odeće nadopunjuju. Ako nosite širu košulju pokušajte da je uparite sa uskim pantalonama, a ako nosite široke pantalone ili punu suknju, razmislite o tome da ih spojite sa kraćim i užim majicama.

4. Investirajte u stilove koji odgovaraju obliku vašeg tela

Beskrajna ponuda odeće zahteva stratešku kupovinu. Jako je bitno da ulažete u komade garderobe koji odgovaraju vašem obliku tela. Ako niste sigurni koja vam odeća najbolje stoji, pogledajte koje komade već posedujete. Ako vam uske farmerke visokog struka i haljina s izraženim struom odlično stoje kupujte slične komade. Da ne pomislite da je to monotono, možete da eksperimentišete sa različitim tkaninama, bojama i ukrasima.

5. Budite spremni za kabinu za isprobavanje

Nikada ne idite u kupovinu kada se niste spremni. Ako ste u žurbi ili ste previše umorni da biste isprobavali stvari onda bolje pričekajte i idite u kupovinu drugi put. Nemojte da vas mrzi da isprobavate jer bez obzira što je to oblik farmerki kao što već imate one se razlikuju od prodavnice do prodavnice. Takođe, ako kupujete npr. haljinu za neku posebnu priliku obavezno ponesite štikle i obucite odgovarajući veš jer će tako svaka haljina izgladati lepše nego da ste u patikama i sportskom brusu.