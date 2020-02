Udaljite se najmanje DVA METRA od osobe koja kija, a evo koliko voća i MORATE uneti da bi sačuvali imunitet

Imunitet nas štiti od virusa i baketrija i moramo mu obezbediti mogućnosti za normalno funkcionisanje, što se postiže pre svega adekvatnom ishranom, ali higijenom, ističe prim. dr Petar Borović.

- Moramo pravilno da se hranimo, pravilno da živimo, da bi organizam funkcionisao. To je čudesno. U potpunom mraku male ćelije prepoznaju normalna tkiva i ne diraju ih, ali prepoznaju bakterije, viruse, gljivice, toksine i njih eliminišu. To je jedan veliki napor. Da bi čovek uspeo to da uradi mora da omogući tim imuno ćelijama da obave svoji posao. Ne smemo da se igramo sa njima, moramo da ih poštujemo – rekao je Borović.

Kako je ukazao, tokom jeseni i zime je oko 200 virusa bilo “u igri”.

- Imuno ćelije se bore protiv svih tih virusa, a čavaju čak 206 tkiva – rekao je Borović.

Govoreći o imunitetu kod dece, on je ukazao da mališani u toku godine od osam do 10 puta donesu infekciju u kuću.

- Za decu je važno da se dobro hrane, da unose dovoljno voća i povrća. Zato je važna pravilna ishrana – naveo je Borović i dodao da uz fizičku aktivnost dnevno treba uneti više od 400 grama voća i 300 grama svežeg povrća.

Uz ocenu da je prevencija i više od pola zdravlja, naglasio je značaj higijene.

- Ako neko kine u vašem prisustvu do dva metra može da dobaci viruse, a da je stavio maramicu sve bi ostalo u maramici. Ljudi moraju da peru ruke, a kada kijaju ili kašlju da stave maramicu, da se ide na spavanje na vreme – istakao je Borović i napomenuo da virus ne može da uđe kroz kožu, ali može kroz sluzokožu.

Zbog toga, prljavim rukama, ne treba dirati oči, usta i nos.