UŠTEDITE NOVAC - napravite domaće prezle

Prezle su čarobni sastojak. Oni unose neverovatnu teksturu u kremasta jela od testenine i pite sa krompirom. Sa njima možemo pohovati, ali i transformisati jela uz vrlo malo napora.

Uvek je jeftinije da napravite svoj proizvod nego da kupujete gotov. A pravljenjem smanjujete bacanje hrane. Zato ako vam ostane bajati hleb, nemojte ga bacati nego napravite prezle.

Kako da napravite prezle u 4 laka koraka:

Treba vam 1 vekna bajatog hleba, blender i posuda.

Hleb iscepkajte u sitne komadiće i stavite u blender i miksajte minut do dva (do željene teksture). Prebacite u hermetički zatvorenu posudu do upotrebe.

Šta možete da radite sa prezlama?

Na pleh gde želite da stavite testo za picu, stavite prezle umesto brašna jer će one sprečiti lepljenje testa za pleh i zahvaljujući njima dobićete hrskavu koricu.

Uzmite dosta prezli i složite ih na pleh. Zatim pospite maslinovim uljem, morskom soli, crnim biberom i omiljenim biljem i onda ih propržite u tiganju dok ne dobiju zlatnu boju. Takvim prezlam možete da pospete salatu, testeninu, čorbu, pirinač ili paprike za bolji ukus.

Prezlama možete da povežete meso i ono će imati bolji ukus. To možete sa mlevenim mesom ako pravite ćufte, faširane…Možete sa prezlama da pohujete meso.