DIJETA NIKOLINE KOVAČ - Sada izgleda kao Barbika, a za njene muke sa kilažom malo ko zna: Skinula sam 40 kilograma, EVO ŠTA SAM JELA

"I u prvoj i drugoj trudnoći ugojila sam se 20 kilograma", kaže pevačica Nikolina Kovač Kapor (29), koja je oba puta pobedila višak. A iako je teško poverovati da je ikada imala probleme sa kilažom, turbulencije sa kilogramima pratile su je i u tinejdžerskom dobu.

Nikolina visoka 178 centimetara sada - tri meseca nakon drugog porođaja ima 64 kilograma.

"Posle prvog porođaja do idealne kilaže stigla sam za mesec i po, ali sam narušila krvnu sliku i non stop sam se osećala umorno. Posle druge trudnoće odlučila sam da smršam na zdrav način... Nekoliko kilograma me sada deli od cilja, a ove poslednje kile se najteže tope. Ipak, najvažnije je biti istrajan i uporan", poručuje Nikolina koja je sa suprugom, pevačem Sašom Kaporom, 2013. dobila sina Nikolaja, a krajem novembra prošle godine ćerku Nikoletu.

NIKOLININA DIJETA

Nikolina dodaje da se i nakon prve i nakon druge trudnoće isto hranila, ali je ključna razlika između dijeta bila u količini obroka.

"Posle prvog porođaja porcije su bile minimalne i nedovoljne, što je bilo potpuno pogrešno jer najvažnije je smršati, a ostati zdrav".

Sada organizmu pruža "sve što mu je potrebno" kako bi obavila sve obaveze pevačice i mame i imala energiju za novi dan.

DORUČAK: sedam kašika ovsenih pahuljica, potopljenih u toploj vodi, dve mandarine, kašičica grožđica.

UŽINA: izblendirana cvekla i šargarepa.

RUČAK: 300 g pilećeg belog mesa sa brokolijem i salatom po želji (najčešće zeleno povrće).

VEČERA: salata sa tunjevinom.

TOP SAVET: "Pijem dosta vode i preferiram brzi hod, jer zbog carskog reza nisam želela da se odmah posvetim jačim treninzima, ali s obzirom da su prošla tri meseca od porođaja, uskoro krećem da intezivnije treniram".

NAJVEĆA KRIZA: "Katkad prekršim dijetu jer mi se jede nešto slatko, ali se već naredni dan vratim na staro. Red, rad i disciplina su, ipak, ključni. Ništa nije slučajno".

VAŽNO: "Iskreno nekada je jako teško da se sve uskladi. Bebica je mala, ima svoje potrebe, moj posao je ponekad veoma komplikovan i neizvestan, ali se trudim da sve postignem i da sebe ne zapostavim", iskrena je Nikolina.

REČ NUTRICIONISTE

"Nikolinina dijeta je izbalansirana ishrana, bogata povrćem i kvalitetnim proteinima. Dobro je što je najlaganiju vrstu animalnih proteina - ribu, jela za večernji obrok, jer je bilo dovoljno vremena da se hrana svari pre spavanja i što je ugljene hidrate unosila u prepodnevnim obrocima kada se brže i lakše vare i troše za energiju", komentariše nutricionista- dijetičar Jovana Srejić Ferluga (nutricionistajovanasrejic.rs) koja je pripremila jelovnik za pet dana prema Nikolininoj dijeti.

NIKOLININ JELOVNIK

DAN 1

Doručak: ovsena kaša sa jabukom i grožđicama.

Potrebno je: 1⁄3 šolje (30 g) ovsenih pahuljica, 100 ml vode/ biljnog mleka, 1⁄2 jabuke, 15 g grožđica i cimet.

Priprema: ovsene pahuljice prelijte vodom ili biljnim mlekom, dodajte jabuke, grožđice i cimet. Dobro promešajte.

Užina: sok od šargarepe, cvekle i jabuke.

Ručak: 150 g grilovanog pilećeg belog mesa i salata od šargarepe.

Za salatu je potrebno: 1⁄3 kašičice kima, sok od limuna, 1 supena kašika ulja, cimet, aleva paprika, 1,5 šolja rendane šargarepe, korijander ili drugi svež začin (peršun).

Priprema: iseckati povrće, preliti sokom od limuna i uljem. Promešati, dodati začine pa ponovo izmikasti.

Večera: 150 g grilovane ribe ili konzerva tunjevine i salata duga.

Za salatu je potrebno: 1 šargarepa, 1 šolja rukole, 2 šolje zelene salate, 1 supena kašika ulja, 1⁄2 kašike limunovog soka.

Priprema salate: povrće iseći na sitne komade. Dodati u činiju, preliti uljem i limunovim sokom i dobro promešati sastojke.

DAN 2

Doručak: ovsena kaša sa kivijem i orasima.

Potrebno je: 1⁄3 šolje (30 g) ovsenih pahuljica, 100 ml vode/ biljnog mleka, 1 kivi, 15 g grožđica, cimet.

Priprema: iseći kivi na kolutove. Ovsene pahuljice preliti vodom ili biljnim mlekom. Dodati u kašu voće i grožđice. Zasladiti cimetom.

Užina: sok od cvekle, jabuke i pomorandže.

Ručak: 150 g grilovane piletine i salata.

Za salatu je potrebno: 1 šolja kupusa, 1⁄2 šolje šargarepe, 1⁄2 šolje cvekle, 1 supena kašika ulja.

Priprema: izrendati povrće i začiniti sa 1 supenom kašikom ulja.

Večera: 200 g grilovane piletine, ribe ili konzerva tunjevine i salata duga.

Potrebno je za salatu: 1 šargarepa, 1 krastavac, 1 šolja crvenog kupusa, 1⁄2 praziluka, 1 šolja zelene salate, 1 supena kašika ulja, 1⁄2 kašike limunovog soka.

Priprema salate: iseckati povrće, staviti u činiju, preliti uljem i limunovim sokom. Promešati i servirati uz piletinu, ribu ili tunjevinu.

DAN 3

Doručak: ovsena kaša sa mandarinama.

Potrebno je: 1⁄3 šolje (30 g) ovsenih pahuljica, 100 ml vode/ biljnog mleka, 2 mandarine, 15 g grožđica, cimet.

Priprema: vodom ili biljnim mlekom preliti ovsene pahuljice. Promešati. Dodati komadiće mandarina i grožđice. Posuti cimetom.

Užina: sok od cvekle, jabuke i grejpa.

Ručak: grilovano povrće (100 g grilovane crvene paprike, 100 g grilovanih tikvica, 100 g plavog patlidžana) sa kockicama belog mesa (200 g), sveža salata po izboru.

Večera: Cezar salata sa tunjevinom.

Za salatu je potrebno: konzerva tunjevine, 2 parčeta ražanog dvopeka, 50 g zelene salate, 100 g paradajza, 100 g paprike, 20 g feta sira, 20 g maslina, 2 kafene kašike ulja, sok od limuna i so.

Priprema: sipati tunjevinu u činiju. Dodati prethodno iseckano povrće, sir i parčiće dvopeka i masline (cele ili iseckane). Začiniti sa 2 kafene kašike ulja, sokom od limuna i soli.

DAN 4

Doručak: ovsena kaša sa jagodama.

Potrebno je: 1⁄3 šolje (30 g) ovsenih pahuljica, 100 ml vode/ biljnog mleka, 1 šolja jagoda, 15 g grožđica, cimet.

Priprema: iseckati jagode na sitne komade. Ovsene pahuljice prelijte vodom ili biljnim mlekom. Dodati voće i grožđice. Na kraju dodati cimet.

Užina: sok od cvekle, jabuke i šargarep.

Ručak: 200 g grilovanog pilećeg belog mesa i zimska salata.

Za salatu je potrebno: 2/3 šolje brokolija, 2/3 šolje karfiola, 20 ml vode, 15 g maslina bez koštica, 2 sušena paradajza, 15 ml limunovog soka, beli luk u prahu, origano, prstohvat šećera, so.

Priprema: svo povrće staviti u činiju. Dodati vodu i limunov sok. Promešati i začiniti.

Večera: hladna salata.

Potrebno je: 2 šolje iseckane zelene salate, 50 g crvenog luka, 1 konzerva tunjevine (komadi u salamuri), 50 g kuvanog kukuruza, 20 g maslina, 30 g feta sira, 1 kafena kašika ulja.

Priprema: dobro promešati tunjevinu i povrće. Dodati masline i feta sir. Preliti uljem. Izmikasati.

DAN 5

Doručak: ovsena kaša sa malinama.

Potrebno je: 1⁄3 šolje (30 g) ovsenih pahuljica, 100 ml vode/ biljnog mleka, 1 šolja malina, 15g grožđica, cimet.

Priprema: promešati pahuljice sa vodom ili biljnim mlekom. Dodati voće, grožđice i posuti cimetom.

Užina: sok od cvekle, jabuke, šargarepe i celera.

Ručak: 150 g pilećeg belog mesa sa brokolijem i sveža salata po izboru.

Potrebno je za glavni obrok: 150 g belog mesa, 1 kafena kašičica ulja, 1.5 šolja brokolija, 50 ml kisele pavlake.

Priprema: meso lagano popržiti na ulju. Kratko prokuvati brokoli pa izblendirati zajedno sa pavlakom. Prilog od brokolija servirati uz meso.

Večera: tuna salata.

Potrebno je: 1,5 šolja miksa zelene salate, rukole, spanaća, 1 konzerva tunjevine, 100 g crvene slatke paprike, 100 g paradajza, 100 g krastavaca, 20 g maslina, 1 kafena kašika maslinovog ulja, limunov sok, himalajska so.

Priprema: iseckati povrće, sjediniti sa tunjevinom, dodati masline. Preliti limunovim sokom pa začiniti himalajskom soli.

POBEDA

"Svi koji žele da smršaju neka budu istrajni i uporni. Ne mogu da očekuju rezultate "odmah i sad", ali moraju da uzmu stvari u svoje ruke. Ako ne mogu da priuštite teretanu, neka izađu, trče, vraćaju se peške sa posla. Neka ne traže izgovor jer se sve može postići", poručuje Nikolina koja je sada zadovoljna izgledom.

Promene na njoj primećuje i okolina. O najbližima da ne govorimo. Ponosno ističe da su joj sada najveća podrška supruga i deca kao što su joj u ranijoj borbi sa kilogramima najveću motivaciju davali roditelji.

"DECA SU MI SE SMEJALA ZBOG VIŠKA KILOGRAMA"

Nikolina ne krije da je ta prva borba sa kilogramima bila presudna za sve naredne:

"Između drugog i trećeg razreda gimnazije imala sam 15 kilograma više. Tada sam na nagovor roditelja počela da se zdravo hranim, intezivno treniram i posle godinu i po dana ušla sam u omiljenu matursku haljinu - gotovo idealnih mera. Kada kažem da sam se posvetila zdravoj ishrani, to znači da sam izbacila slatkiše koji su bili sastavni deo mog života - jela sam ih na svakom malom i velikom odmoru. Ali ja otvoreno pričam o tome i ne stidim se. Hvala mojim roditeljima koji su me dodatno stimulisali jer da nisam tada napravila rez, možda bih imala problem celog života", otkriva pevačica i dodaje možda i najteži deo te borbe:

"Kao tinejdžerku deca su me zadirkivala zbog viška kilograma. Imala sam kompleks i sigurno je to ostavilo posledice na moje samopouzdanje, jer deca znaju da budu veoma surova. Ali eto u životu se sve okreće i ništa nije trajno".

Nikolinu je višak mučio i 2010. godine kada se prvi put prijavila za jedno muzičko takmičenje.

"Imala sam tada 15 do 20 kilograma više. Rekli su mi da dobro pevam... a posle dve godine, kada sam se ponovo prijavila, uopšte me nisu prepoznali jer sam izgubila kilograme i porasla sedam centimetara što je bila velika transformacija", dodaje kroz osmeh.

Vidite, upornost se na kraju, ipak, isplati.