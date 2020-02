Da li gleda vaše poruke i ne reaguje?

Ako je vaš muškarac koji vam se dopada u kategoriji onih koji ne odgovaranju na poruke, postoje možda razlozi za to.

Pogleda vašu poruku i ne reaguje, a kada to radi, odgovor je u par reči. U ovom trenutku se dešava da žene upale alarm, započinju pitanja, paranoja i razmišljanja o mogućim razlozima te udaljenosti. U stvari, većina muškaraca jednostavno ne želi da razmenjuje poruke, više volw telefonski poziv ili direktno sastajanje.

Dakle, evo kako da se nosite sa situacijom kada ne odgovara na poruke.

Muškarci su mnogo konkretniji od žena. Pitanje je jednostavno, čovek ima ovo na umu: ako mi moraš nešto reći, nećeš li me prvo nazvati? Ako žene žele da komuniciraju, razmenjuju slatke smajlije, muškarci ne žele. Ima više praktičnih ciljeva. Zato ako ne odgovore na vaše poruke, ne uzimajte to kao ličnu stvar, žene i muškarci imaju samo različite potrebe.

Šta da radite ako ne odgovori?

Ako ne reaguje na poruke i osećate se loše zbog toga, pokušajte da ostanete jasni. Razmislite na trenutak: moglo bi postojati mnogo razloga zbog čega on ima takav stav. On je možda zauzet, možda je sporije odreagovao, tako da ne mučite sebe pitanjima i dajte mu šansu da to popravi.

Bez nerazumevanja, bez mentalnih filmova. To je deo njegovog stava, nije ljubitelj razmene poruka, ali to ne znači da ga ne zanima vaš život. Idite dalje, zauzmite stav odrasle osobe i razlikujte vaše potrebe od njegovih. Pomoću ove svesti možete dostići dobru sredinu. Ono što je važno jeste da se ne prepustite da vas obuzme paranoja.

Može kompromis?

Ok, on mrzi poruke, vi volite. Šta da radite? Ne možete ga obavezati, ali možete mu objasniti da je važno da imate pismenu razmenu, da delite trenutke u danu kada niste u mogućnosti da se čujete. Sa druge strane, takođe možete da razumete njegove potrebe i da ograničite poruke na određeno doba dana. To će vas dovesti do toga da pokažete posvećenost i pronađete odgovarajući odnos između vas dvoje.