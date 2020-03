NEOBIČAN SMEŠTAJ SA POGLEDOM NA OKEAN: Ova slonica je starija i od Kipa slobode i od Ajfelobog tornja! (FOTO)

Džinovska slonica Lusi sagrađena je 1881. godine, i starija je i od Kipa slobode i od Ajfelovog tornja. Unutar ovog smeštaja nalazi se prostorija otvorenog tipa u koju su smešteni bračni krevet, dnevni boravak i kuhinja, i odvojeno kupatilo.

Lusi na leđima ima platformu koja ima fenomenalan pogled na Atlanski okean. Lusi je svoje prve goste ugostila 1902. godine, a jednom je u njoj odseo i bivši američki predsednik Vudora Vilsona. Danas se nalazi u redovnoj ponudi sajtova za iznajmljivanje.

New Jersey’s Iconic ‘Lucy the Elephant’ Is About to Be the Wildest Rental on Airbnb https://t.co/FxH3uoAyJZ pic.twitter.com/rhzeLkQp6G