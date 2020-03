PREVARIO VAS JE I PRIZNAO? Ovih 6 stvari nikako ne radite posle njegovog neverstva!

Kako ljubav može da "preživi" prevaru i koliko se posle nje stvari menjaju?

Na pitanje da li bi oprostile prevaru mnoge žene bez razmišljanja odgovarju ne. Ali nekada je pružanje nove prilike najbolja stvar koju možete da uradite.

Prevara boli, ali to ne znači da istog trenutka trebamo da kazemo kraj i stavimo tačku na vezu. Neke veze su vredne ponovnog pokušaja i ulaganja napora u obnavljanje. Iako će uvek naći oni prijatelji ili članovi porodice koji ce insistirati da ga ostavite i zaboravite na njega, ta odluka treba da bude samo vaša. Prema rečima Irine Firsten, terapeutkinje za parove, monogami za neke ljude uopste nije jednostavna.

Odnosi između partnera i veze postaju kvalitetnije ako se na njima radi i kada postoji iskreno pokajanje. "Mnogi parovi sa kojima radim su izgradili jaču vezu i veći stepen poverenja tek nakon prevare" rekla je Ina.

Mnogo truda je potrebno uloziti da bi se izgubljeno poverenje povratilo ali je moguće imati srećnu vezu ponovo.

Ukoliko rešite da nastavite dalje na ovih 6 stvari morate odmah da zaboravite. I nikako ih ne radite ukoliko ste odlučile da partneru date još jednu šansu.

1. Ne ignorišite prevaru

Mada izgleda da je manje bolno ukoliko se ponašamo kao da se nista nije dogodilo, to i nije baš tačno. Na ovaj nacin probleme sakrivamo pod tepih, a to sigurno nece dovesti do poboljsanja veze. Najvaznija stvar je shvatiti zasto je prevara pocinjena.

Prema rečima terapetkinje Ine, veliki je broj slucajeva u kojima muskarci varaju kako bi ukazali na neki problem koji postoji u samoj vezi. Ona ne isključuje ni mogućnost da je prevara bila samo jedan trenutak slabosti ali veliki procenat prevara je počinjen jer u vezi postoje već neki dublji problemi na kojima je potrebno raditi. Razgovor i razumevanje problema smanjiće šanse da se nevera ponovi.

2. Nikada ne krivite sebe za prevaru

Ukoliko vas je neko prevario to, bez sumnje, nije vaša greška. Ukoliko je partner prešao granicu to je isključivo njegova krivica. Niste odgovorni za takvo ponašanje druge strane.

3. Ne budite ogorčene

Možda ste i pomislile na osvetu, barem na kratko, ali u situaciji kada pokušavate da obnovite vezu to ne dolazi u obzir. U ovom trenutku je najvaznije da igrate za isti tim i budete na istoj stani, nikakve smicalice nisu opcija kako bi poboljšanje odnosa bilo vidljivo.

4. Ne koristite prevaru kao argument svaki put kada vas iznervira

Terapeutkinja Vanesa Marin ističe da vam činjenica da je bio neveran ne daje pravo da mu to nabijate na nos u toku svake rasprave. Odnos između dvoje postaće jači jedino ukoliko ostavite po strani to sto se desilo i nastavite dalje bez osvrtanja. Pokretanje tog pitanja nikome neće biti od pomoći.

5. Ne forsirajte proces izlečenja

Ne ograničavajte sebe vremenski, već uzmite dovoljno vremena za proces lečenja. Prevara može da ostavi velike posledice i ponekad je potrebno mnogo vremena za povratak na staro. Budite strpljive i naglasite partneru da je neophodno da i on bude.

6. Ne budite skeptične kada je stručna pomoć u pitanju

Deluje zastaršujuće sedeti na kauču i analizirati svoja osecanja i biti otvoren pred potpuno nepoznatom osobom. Ali terapeut će sigurno imati bolje rešenje i savet za izlazak iz nemile situacije od vas svakako.