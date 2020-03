VOLIMO DŽINS! Kojim modelima je odzvonilo, a koje farmerice su HIT za 2020? (FOTO)

Najpopularniji odevni komad i ove godine dominira.

Iako teksas nikada ne izlazi zapravo iz mode, činjenica je pak da se modeli smenjuju.

Ko bi te 2001. godine mogao da sluti da će popularnost farmerica sa zvonastim nogavicama eskalirati do tih mera da ćemo nositi džins sa zvonom ispod kolena skoro većim no što je to bio slučaj 70-ih godina prošlog veka, kada se ovaj model pojavio?

Svega tri godine kasnije ovaj model potpuno je nestao sa modne scene, a tron su preuzele farmerice uzanog kroja, poznate kao "skinny jeans".

Trend se proširirio i na mušku modnu industriju, pa poslednjih godina pripadnici jačeg pola nose modele sa potpuno uskim nogavicama koje maksimalno prijanjaju uz noge.

I onda opet, pre koju godinu, na scenu stupa smena trendova. Krojevi koji ne prate liniju tela postaju glavni fokus modnih dizajnera, zvonaste nogavice takođe postaju ponovo IN, ali je "skinny jeans" i dalje i te kako prisutan.

I ove sezone su sva tri trenda zastupljena i aktuielna u istoj meri kao što su bila i prethodne.

Modne kuće više nisu isključive, u fokusu nije više samo jedan model, već i po pet istovremeno, a raznovrsnost je uveliko na snazi.

Međutim, ukoliko želite zaista da budete IN ove godine i stalo vam je da ispratite vodeće svetske trendove, onda bi zapravo trebalo da obratite pažnju na samo dva modela.

U pitanju je "skinny jeans" model sa maksimalno visokim strukom, kao što smo to imali priliku da vidimo u kolekciji Brendona Maksvela za proleće/leto 2020.

Drugi trend koji se očekuje da će ove godine osvojiti svet tiče se boje džinsa. Naime, vodeći komad biće farmerice u dva tona, tačnije u kombinaciju tamnijeg i svetlijeg džinsa. Ovakve modele takođe smo mogli da vidimo u Maksvelovoj, ali i u Seline i Guči kolekcijama za ovu sezonu.

Takođe, još uvek se nećemo pozdraviti sa iscepanim farmericama, koja će dominirati i ove godine.