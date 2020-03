Dva letnja trenda koji će nam još više okupirati pažnju

Sanjali smo o letnjem vremenu otkad se sat pomerio i bili smo opterećeni konceptom zalaska sunca do potpunog mraka od 16 sati.

Srećom, letnjim trendovima se možemo veseliti u narednim mesecima. Izgleda da je street style stil podjednako opčinjen trendovima sledeće sezone, jer nekolicina njih sa nedelje mode već privlači pažnju.

Bermude

Istorijski gledano, to ne bi bio prvi trend za koji biste se odlučile da probate, ali street style set svakako predstavlja must have i za nadolazeću sezonu. Nošene u kombinaciji sa čizmama, blejzerima ili patikama, modni kreatori su dodali sve slojeve koji su potrebni kako bi se bermude nosile i u trenutnoj sezoni.

Neonske nijanse

Ljubitelji Fashion Week-a ne čekaju visoke temperature, jer su se mnogi poslednjih nedelja odlučili za sportske neonske nijanse u obliku prilagođenih odela i sjajnih modnih komada. Samim tim, nema sumnje da će ovaj trend još više zaživeti dolaskom sunčanih dana.