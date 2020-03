SVE POPULARNIJA VRSTA TRENINGA - Ne osećate se kao da trenirate, a oblikujete telo (VIDEO)

Vremenom, mišići će postati zategnuti i definisani. „Guardian“ je istakao tri osnovna benefita bavljenja vazdušnim plesom.

Više od vežbanja

Treniranje vazdušnog plesa polako će podići vaše telo u formu, kako bi vremenom uspešno izvodili spektakularne pokrete koji se, na primer, mogu videti i u cirkusu, a za njihovo savladavanje potrebno je i nekoliko nedelja ili čak meseci. Gubitak kilograma nije cilj jer je to više umetnička forma nego vežba.

Međutim, masti će se topiti a vremenom će početi da ih zamenjuju mišići - kako postajete mršaviji, jači i spremniji. Mnogi koji su pokušali i nisu izdržali treninge u teretani, rado treniraju vazdušni ples, jer se ni ne osećaju kao da su na treningu.

Za svakoga

Ova vrsta treninga pogodna je za sve ljude, bilo kog pola i oblika tela; Vazdušni ples nije samo za gipke, atletski građene ljude - fokus je na tome šta vaše telo može da uradi. To je dobro i za vaše mentalno zdravlje: složeni pokreti vežbaju vaš mozak, istovremeno razvijajući koordinaciju.

Circus classes- looking at various disciplines in circus every week including partner acrobatics, group acrobatics, aerial arts (free standing aerial hoop), how to incorporate acrobatics into dance, Intense flexibility and strength training to develop into contortion counter pic.twitter.com/sv6L0N8hUF