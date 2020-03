Nije razumevanje, a ni poštovanje - Ovo je znak koji pokazuje da će veza potrajati

Parovi prolaze rezličite faze zabavljanja, a ukoliko ovo imaju zajedničko, sigurno će opstati dugo

Dobre i uspešne veze i brakovi ne događaju se sami od sebe. Na njima treba raditi i truditi se, a i sticanje nekih navika pomaže da ljubavni odnos potraje.Daker Keltner, profesor psihologije na univerzitetu UC Berkli i autor knjige Born to Be Good: The Science of a Meaningful Life, pozabavio se pitanjem koja to navika najviše određuje da će veza ili brak potrajati.

Mnogi bi pomislili da je to komunikacija ili međusobno poštovanje ili pak negovanje zajedničkih vrednosti, ali u svom istraživanju Keltner je došao do drugačijeg zaključka – zajednički smeh jedan je od najvećih pokazatelja da će ljubavni odnos potrajati.

Kod parova koji su se razveli u proseku 13,9 godina nakon što su se venčali, nedostatak smeha predvodio je kraj njihovog braka. U ranom periodu braka, ljutnja i nepoštovanje izrazito su toksični. U kasnijim fazama braka, odsustvo smeha glavni je pokazatelj da bi se brak mogao raspasti, zaključio je Daker Keltner.

Usvojeno je mišljenje da su svađe te koje presude bračnom odnosu. Međutim, zdravo svađanje može čak biti korisno za odnos. S druge strane, kada par prestane da se smeje zajedno, puno su veće šanse da će prekinuti.