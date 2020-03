Pet bizarnih običaja širom sveta za koje verovatno niste znali da postoje

Na svetu postoji mnoštvo bizarnih i čudnih običaja o kojima se jako malo zna ili uopšte ne zna.

Izdvojili smo njih 5 koji ostatak sveta neće ostaviti ravnodušnim.

U Brazilu i Venecueli jedu svoje najbliže koji su umrli

Brazilsko i venecuelansko pleme Janomame poznato je po tome što pripadnici plemena nakon smrti člana porodice "uživaju" u gozbi. Ono čime se hrane, odnosno što unose u svoje telo zaista je odvratno.

Naime, tradicija im zabranjuje ostavljanje ljudskog tela u primarnom obliku nakon smrti, odnosno pokopavanje pokojnika koje je nama poznato, zbog toga pristupaju procesu spaljivanja.

Nakon smrti, članovi porodice podele ostatke pepela i jedu ih. Razlog zbog kog to rade je poseban - da umrle nikad ne zaborave.

Bičevanje u islamskim zemljama i Indiji

Iako smo protivnici samopovređivanja, danas postoje vernici koji još uvek praktikuju običaje iz prošlosti.Jedan od takvih je počasno bičevanje za vreme oplakivanja Muharama, Muhamedovog unuka koji je poginuo sa 72 ratnika u bici kod Karbale.Sledbenici iz Indije i islamskih zemalja odaju mu počast jednom godišnje tako da se za vreme proslave uključuju u ovaj proces.Proces nije prijatan za gledanje jer se muškarci bičuju lancima po leđima kako bi Muharamu odali čast.

Na Madagaskaru se pleše sa mrtvima

Iako se ovo događa sve ređe, pleme Malgaši na Madagaskaru ima jednu za mnoge morbidnu tradiciju.

Svakih sedam godina vade svoje najmilije iz grobova i zamotavaju ih u čiste bele krpe. To možda i ne bi ni bilo toliko čudno da ne dižu tela u vazduh i uz zvukove muzike plešu oko grobova.

Ova tradicija polako umire.

Inicijacija iz dečaka u odraslog muškarca u Brazilu

Poznato je da plemena o kojima danas uglavnom vrlo malo znamo još uvek neguju tradicije svojih predaka. Jedno od onih koje zapada za oko je pleme Satare Mawe u Brazilu.

Da bi dečak, član plemena, postao odrastao muškarac, treba da se podvrgne ritualu inicijacije.

Ritual je pre svega bolan, a sastoji se u stavljanju ruku u korpu u kojoj se nalaze mravi čiji su ubodi veoma bolni. Ti mravi se nazivaju još i metak-mravi i svrstavaju se među pet životinja čiji ubodi su najbolniji.

Pripadnicima indonezijskog plemena zabranjeno je korišćenje toaleta tri dana nakon venčanja

Zamislite sad sledeću situaciju.

Pripremate se za venčanje pola godine pre i pazite šta jedete sa ciljem da biste mogli da obučete odeću koju ste odabrali za svoj poseban dan.

Stigao je dan venčanja i vi ste jedva čekali da uživate u hrani.

A zamislite sad da tri dana nakon venčanja ne smete u toalet.

Zvuči smešno, ali to je tradicija koju neguju pripadnici indonezijskog plemena Tidong.

Naime, nakon venčanja novopečenim mladencima zabranjen je odlazak u toalet tri dana, a veruje se da je razlog u tome što taj čin priziva srećan brak.

Mladence čuvaju članovi porodice i paze na to da im daju minimalne količine hrane sve do trenutka kad ponovno mogu da obave nuždu.