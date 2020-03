Zbog ove fotografije dva puta ćete razmisliti kada budete unosili laptop u avion

Na pitanje da li smete da uneste laptop u avion, odgovor glasi: Da! Međutim, s obzirom da je reč o elektronskom uređaju, koji se generalno smatra osetljivim, trebalo bi da o njemu povedete računa.

Samo jedan trenutak napažnje mogao bi da vas košta živaca, ali i novca, a dokaz za to je priča putnika Pata Kasidija koji se na letu od Ostina do Los Anđelesa susreo sa užasnim malerom.

Naime, njegov laptop je totalno uništen nakon što je osoba, koja je sedela ispred njega, spustila svoje sedište i zavalila se u njega.

- Mala napomena za Deltu (avio-kompaniju). Možda je trebalo da postavite znak upozorenja kako biste sprečili da se laptop uništi kada osoba ispred spusti svoje sedište - napisao je besni putnik na svom Tviter nalogu.

@Delta small note for the suggestion box, maybe have a little warning sign or someway to prevent my laptop from being destroyed when the person in front of me reclines their seat. pic.twitter.com/QHmphXiDhH