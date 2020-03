Božanstveni kolač od pomorandže i palente!

Ovaj recept poznatnog kuvara Džejmija Olivera ćete svi obožavati.

Sastojci:

200 grama maslaca na sobnoj temperaturi200 grama šećera3 velika jaja1 kašičica ekstrakta vanile200 grama mlevenih badema100 grama palente2 pomorandže1 kašičica praška za pecivonarendana kora pomorandže

Sastojci za sirup:

1/4 kašičice mlevenog kardamom začina250 ml soka od pomorandže30 ml vode 125 g (smeđeg) šećera

Priprema:

Zagrejte rernu na 160 Celzijusa i maslacom premažite lim veličine 20 centimetara.

U njega stavite masni papir i pritisnite ga, te ga ponovo premažite s maslacem.

Maslac i šećer izmiksajte u velikoj posudi dok ne dobijete prozračnu i kremastu smesu.

Umutite u smesu jedno po jedno jaja, a zatim umešajte ekstrakt vanile.

U maloj posudi pomešajte mlevene bademe, palentu, koru pomorandže i prašak za pecivo, pa to umešajte u smesu.

Izlijte smesu u lim i pecite 40 do 50 minuta, ili dok površina ne postane svetlosmeđa i kolač se malo odmakne od rubova lima.Izvadite iz rerne, ostavite da se ohladi 10 minuta, a zatim izvadite kolač na tanjir.

On je poprilično nežan pa budite pažljivi!Da biste napravili sirup, usitnite kardamom ili koristi mlevene, a zatim sve ostale sastojke stavite u posudu s njima.

Dobijenu smesu kuvajte na srednje jakoj vatri oko 10 minuta ili dok se malo ne zgusne.

Ostavite da se ohladi.Na kolaču napravite rupice pomoću čačkalice ili malo debljeg štapića i zatim preko nje nalijte puno sirupa, ali polako, da upije.

Poslužite je uz malo jogurta s dodatnim prelivom od sirupa.Ukrasite komadima pomorandže po želji!