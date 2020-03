Lekari upozoravaju: Oprezno sa kapima za nos, ne pomažu kod alergije, ne koristiti ih duže od pet dana

Čim se zapuši nos, mnogi odmah posežu za kapima kako bi prodisali, ali ako je uzrok zapušenog nosa alergija, kapi nikako ne mogu da budu terapija, upozoravaju lekari.

Prečesta upotreba kapi, međutim, može da uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme. Osobe koje ih prekomerno koriste imaju česta krvarenja iz nosa, a neki i doživotno otežano disanje. Kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom, tumorima nadbubrežne žlezde, glaukomom ili uvećanjem prostate, njihova nekontrolisana primena može drastično da pogorša stanje bolesti.

Doktorka Svetlana Valjarević, specijalista ORL Kliničko-bolničkog centra Zemun kaže da kapi za nos dovode do povećane prohodnosti nosa i praktično odmah poboljšavaju disanje. Ipak, ne bi ih trebalo koristiti duže od pet dana, a najduže sedam dana:

- Ukoliko se kapi primenjuju duže, dolazi do modifikacije receptora u sluznici nosa, tako da je pacijentu neophodno da ih sve češće stavlja da bi dobro disao. U nekim slučajevima, pacijenti potroše celu bočicu za jedan dan. Što se kapi duže primenjuju, sluznica nosa je sve otečenija, a nakon nekoliko meseci uptotrebe dolazi do promena u sastavu njenog tkiva. Takva sluznica postaje zadebljana, ali osetljiva, sa narušenom cirkulacijom, tako da dolazi do obilnih krvarenja iz nosa.

Umesto da poprave zdravlje, preterana upotreba kapi može ozbiljno da ga naruši.

- Kod nekih pacijenata dolazi do atrofije odnosno istanjenja sluznice nosa što je stanje koje je praktično neizlečivo - kaže dr Valjarević. - Takva sluznica uzrok je doživotnog otežanog disanja na nos i čestih infekcija ovog organa.

Naša sagovornica napominje da svi koji otežano dišu na nos, a nisu prehlađeni, pomoć potraže od specijaliste ORL, pulmologa i alergologa, kako bi dobili odgovarajuću terapiju.