Razvedene majke imaju pravo na novu ljubav

Biti majka i biti razvedena žena koja želi da ponovo voli i bude voljena - neretko zvuči kao oksimoron. Antiteza u kojoj majčinstvo nije moguće spojiti sa novom partnerskom ljubavlju. I to je, naravno, sasvim nepravedno i neprirodno.

Zbog čega, međutim, društvo nema sasvim blagonaklon odnos prema tome? Zašto se i dalje olako kritikuje žena koja se posle razvoda upušta u ljubavnu vezu, iako to ne znači da se time odriče dece i požrtvovane brige o njima? Sa kakvim se sve društvenim pritiscima ona susreće? I kakve unutrašnje brodolome doživljava?

Željka Kurjački Stanić, psiholog i psihoterapeut pomaže da se razreši ova tema koja i dalje ima tabu karakter.

- Kada razvedena mama želi ponovo da voli i bude voljena, možemo da kažemo da je ta žena zdrava, realistična i da sasvim dobro brine o sebi - smatra psiholog. - Namerno ne govorim reč "hrabra", koja se često koristi u ovom kontekstu, kao na primer "hrabra je da se ponovo usudi da voli". Time ljubav i ulazak u novu vezu predstavljamo kao veoma rizičnu situaciju. Ali ako žena zna da čuva sebe, veruje svojim osećanjima i ume da ode ako joj negde nije dobro, tada će umeti da za sebe izabere pravog i dobrog muškarca. Nažalost, mnoge koje odluče da se razvedu, naročito posle dve ili više decenija lošeg braka, svesno biraju da nikada više ne dopuste sebi da zavole niti dozvole nekome da ih voli. Možda naposletku i uđu u neku vezu zbog toga što osećaju neprijatnost od samoće, ali to nije isto kao kada prema nekome osećaju istinsku bliskost i žele da sa njim provedu ostatak života.

POGANI JEZICI

Kako naše društvo generalno gleda na nove veze razvedenih majki? Koliko su one "satanizovane" raznim stereotipima?

- Danas na nove veze razvedenih majki, ipak, počinje da se gleda sa odobravanjem, onda kada pričamo o društvu uopšte. Ali ako govorimo o konkretnoj porodici, njenoj, njenog bivšeg ili novog partnera, naravno da se očekuju i negativni komentari. Jednostavno, nekome se ne dopadate šta god da uradite i tu nije problem u vama, nego u toj osobi, ali vi trpite posledice. Zato takve komentare treba shvatiti sa velikom rezervom, razmisliti od koga stižu i koliko vam ta osoba znači.

Zašto većina dama, ipak, ne može da se ne osvrne na opaske tipa "tek što se razvela, a već ima drugog/umesto da brine o detetu, ona se zabavlja"?

- Uvek će biti pregršt dokonih ljudi sa poganim jezicima. Kada razgovaram sa mamom koja oko toga brine, ja je pitam koliko ona voli ljude čijih se komentara plaši, koliko su joj dragi. Najčešće se ispostavi da brine oko mišljenja onih koje uopšte ne voli, niti ih ceni, niti su joj simpatični. Zbog čega bi joj tada bilo važno šta oni misle o njoj? Zar joj nije važnije šta govore oni koji je vole i koje ona voli? A ti ljudi je svakako podržavaju.

Sa kakvim unutrašnjim nemirima se bori žena? Da li je to, pre svega, strah da će novom vezom povrediti svoje dete i manje mu biti posvećena?

- Ona se najčešće plaši kako će dete prihvatiti to da mama ima novu ljubav, hoće li se ona i njen novi partner dobro snaći u toj situaciji i da li će na pravi način umeti da priđe mališanu u vezi sa tim. Drugim rečima, ona strahuje da li će umeti da u tim okolnostima reaguje na najbolji način i detetu olakša nove prilike najbolje što može.

OSVETA BIVŠEG PREKO DETETA

Koliko mnoge unapred odustaju od potrage ili upuštanja u novu vezu, najviše iz straha kako će se partner ponašati prema detetu, da li će ga prihvatiti, da li će mu mališan pružiti otpor?

- Žena je sada majka, više nije sama, i ona zna da posledice njenih izbora više ne podnosi samo ona, već i dete. Svesna toga, ona budućeg partnera procenjuje prema tome kako se ponaša prema njoj, ali i kako se ophodi prema mališanu. Teško da se nekoj majci neće upaliti "signalna lampica" u glavi ako vidi da je muškarac zainteresovan za nju, ali da prema njenom detetu ne pokazuje nikakvo zanimanje. Kada žena postane mama, u njoj se stvori jedan savršeni radar koji svaku opasnost po klinca opazi, najčešće već unapred. To je kao nezaštićena utičnica. Šerpa sa vrelom vodom na šporetu koju dete može da dohvati. Čak i da nije toliko verovala svojim unutrašnjim upozorenjima u prošlosti kada su muškarci u pitanju, od kada je postala mama ti signali upozorenja neće joj dati mira.

Tu je i briga da će joj se bivši zbog novog života svetiti preko deteta i pokušavati da mu predstavi majku u lošem svetlu. Da li je to opravdano?

- Jeste, jer se događa. Najčešće se dešava u periodu kada ona pronađe novog partnera posle razvoda, a on je još sam. I uglavnom prestaje onda kada i on uđe u vezu u kojoj je srećan. Ali dok se to ne dogodi, ona treba da uporno i neumoljivo insistira na lepoj komunikaciji sa njim, onako sa poštovanjem, da se ne "peca" na provokacije i ne ulazi u međusobne psihološke igre. Ovo ume da bude teško. Ali ako tako uradi, time umnogome povećava verovatnoću da će na kraju izgraditi dobar ili makar pristojan odnos sa bivšim partnerom, što je za dete najvažnije.

O čemu zapravo žena jedino treba da razmišlja kada ulazi u vezu i kako je važno da se postavi da bi ona, dete i novi partner bili srećni?

- Važno je da iskreno razmisli o prethodnom braku i šta tu nije bilo dobro. Da pokuša kod sebe da otkrije obrazac ponašanja koji bi joj napravio problem i u novoj vezi. Da osvesti mogući destruktivan odnos prema partneru, njihovoj vezi, ali i prema samoj sebi. Da shvati da li je zanemarivala svoje želje zarad partnerovih, kako sve te obrasce ne bi ponovila i u novoj vezi. Mora da osvesti šta je naučila iz prethodnog iskustva, šta joj je najvažnije u odnosu sa muškarcem, od čega ne želi da odstupi i šta ne želi da toleriše. Tako će sigurno umeti da bolje čuva sebe u novoj vezi.

INSTINKT KAO ODBRANA

Koliko dobar ishod zavisi i od partnera, koji će umeti da prihvati ženu "u paketu" i znati da je bezuslovno voli i poštuje, ali i da se suprotstavi pritiscima okoline u stilu "nije ona za tebe, ima dete"?

- Kada žena nema dete može da dozvoli sebi da mu svašta toleriše, da pravda muškarca koji potpada pod pritiske okoline i dopušta da o njoj pričaju loše. Ali kada ona postane mama, takvog čoveka najverovatnije neće moći da zavoli. Jednostavno, njen zdrav instinkt, koji je možda bio zamućen nedostatkom ljubavi prema sebi dok nije rodila, sada će biti probuđen brigom za dete.