Zglobovi otiču iz mnogo razloga, do onih koji su životno ugrožavajući

Stručnjaci su otkrili zašto zglobovi najčešće otiču i kada treba reagovati.

U medicinskoj terminologiji reč “edem” označava otok. On se najčešće javlja oko zglobova nogu i može da bude prilično neprijatan. Ako se ne leče, otečeni zglobovi mogu da postanu bolni i da otežavaju hodanje, piše 24 sata.hr

Predugo sedenje ili stajanje

Ako na poslu morate dugo da sediti ili stojite, verovatno ćete često imati otečene zglobove. “Dok se krećete, mišići odgovorni za pokret pomažu u cirkulaciji tečnosti i krvi. Bez rada tih mišića, krv i tečnost se skupljaju u nogama i zglobovima”, tvrdi dr Stiven Vajnfeld.

Problemi sa težinom

“Osobe sa prekomernom telesnom težinom i gojazne osobe mogu imati otečene zglobove iz dva razloga. Teret zbog viška težine može izazvati zadržavanje tečnosti oko zglobova, a dodatno će se zbog skladištenja hormona u masnom tkivu javiti i hormonalna neravnoteža, koja takođe može izazvati zadržavanje tečnosti”, rekao je dr Vajnfeld.

Povrede

Možda ste se povredili tokom trčanja, ili neke druge aktivnosti, pa je zglob otečen. Povreda je jedan od čestih razloga nastanka otoka, prema izjavama lekara. “Kad vas bole zglobovi, telo šalje više krvi u to područje. Krv donosi sveže ćelije za brže izlečenje, a istovremeno doprinosi stvaranju otoka kako bi se područje povrede imobilisalo”, objašnjava doktor i dodaje da takvu vrstu otoka često prati podliv.

Lekovi

Brojni lekovi mogu pospešiti stvaranje otečenih zglobova zbog svojih jedinstvenenih hemijskih sastava i interakcije tih hemikalija sa telom. “Pojedini lekovi prouzrokuju zadržavanje tečnosti u telu. Lekovi protiv visokog pritiska, antiupalni, steroidni, pa čak i neki lekovi protiv bolova mogu imati takav efekat”, kaže dr Vajnfeld dodajući da slično mogu delovati i tablete hormona poput estrogena, ali i antidepresivi.

Problem sa venama

Ako vam vene na nogama ne funkcionišu pravilno, to će uticati na cirkulaciju krvi prema srcu, koja će ostati u zglobovima nogu. Doktor objašnjava da vene imaju jednosmerne ventile koji se vremenom mogu opustiti i omogućiti tečnosti da iscuri. On kaže da do opuštanja ventila dolazi zbog dugotrajnog sedenja ili starenja. Stanje se češće javlja kod starijih od 50 godina, i to više kod žena nego kod muškaraca

Artritis

Artritis podrazumeva niz različitih stanja, a najčešći simptom je otok zglobova, bolovi, krutost zglobova i problemi sa kretanjem. Učestaliji je kod starije populacije, a zahvata sve zglobove u telu, uključujući i zglobove nogu. “Kad dobijem rendgenske snimke i vidim da neko ima artritis, to svakako objašnjava oticanje zglobova. To se dešava zbog upalnih procesa”, kaže doktor.

Problemi sa srcem

Kod kongestivnog zatajenja srca koje je rezultat bolesti krvnih sudova ili visokog krvnog pritiska, najmanje jedna srčana komora više ne može normalno da pumpa krv. “Ako srce ne pumpa dovoljno tečnosti, ona se povlači”, pojašnjava dr Dan Pol. Najčešće se ta krv povlači prema zglobovima, što će prouzrokovati njihovo oticanje. Ostali simptomi srčanog udara su kratak dah, nepravilan i ubrzan rad srca, uporni kašalj, problemi sa koncentracijom i bolovi u grudima.

Nuspojava trudnoće

Tokom trudnoće telo prolazi kroz brojne promene, a među njima je najučestalija otok zglobova na nogama. “Razlog bi mogao biti u višku krvi i tečnosti koja se stvara u telu što mu omogućava širenje u trudnoći, a samim tim olakšava i rast bebe”, navode u Američkoj asocijaciji za trudnoću. Hormonalne promene i dodatni pritisak na vene dovešće do stvaranja otoka u zglobovima tokom trudnoće.

Infekcija

Ako u blizini zgloba imate ranu koju niste dezinfikovali ni zalečili, postoji opasnost da bakterije prodru dublje u tkivo zgloba, a krvotokom se mogu proširiti i u druge delove tela. Crvenilo, mekoća tkiva, toplina i otok zgloba jasan su pokazatelj infekcije. Deca i starije osobe posebno su osetljivi na septični artritis. Bakterija ili gljivična infekcija pri tome prouzrokuje upalu zglobova. Takođe, uzrok otečenih zglobova na nogama može biti i celulitis, akutna bakterijska infekcija kože i potkožnog tkiva, zbog koje koža deluje crveno i zadebljalo, a obično počinje upravo na nogama.

Problemi sa jetrom ili bubrezima

Teškoće u radu jetre ili bubrega mogu doprineti zadržavanju tečnosti oko zglobova. U slučaju oštećenja ili bolesti bubrega, bubrezi otpuštaju previše tećnosti i natrijuma ili nedovoljno proteina u krvotok. To dovodi do akumuliranja tečnosti, posebno u donjim ekstremitetima. “Kod zatajenja bubrega može se javiti otok cele noge ispod kolena”, kaže dr Vajnfeld. Bolesti jetre takođe podrazumevaju manjak proteina u krvi, zbog čega se tečnost nakuplja u donjem delu tela.