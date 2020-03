Žene u 40-im i 50-im prave ovih OSAM grešaka i upravo zbog njih izgledaju mnogo starije!

Četrdesete i pedesete godine donose starenje, zrelost i sigurnost i puno je razloga da ih prihvatite sa osmehom na licu.

Zrelost na licu daje sigurnost koji vas čini seksi. Svesnije ste sebe i imate bolji osećaj, bolju svest o svetu i godine životnog iskustva - što pomaže da ne napravite veće greške.

Uprkos dodatnim godinama mudrosti, još uvek postoji šansa da napravite neku uobičajenu grešku kada je u pitanju vaše zdravlje i dobrobit.

Preskačete vežbanje

U iskušenju ste da prestanete da trenirate Ili godine koristite kao još jedan izgovor da ne započnete! To ne bi trebalo da radite. Uprkos bolovima u srednjim godinama, vežbanje je od vitalnog značaja za zdravlje i kvalitet života.Može ublažiti bol i sprečiti zdravstvene probleme u godinama koje dolaze, poput gojenja, dijabetesa, srčanih bolesti ili demencije.Ako spadate u one žene u srednjim godinama zapostavljaju vežbanje, pravo je vreme da promenite navike. Plivanje i joga su odlična rešenja.

Zapele ste u rutini

"Mnoge žene nastavljaju sa istim stvarima koje su radile ranije", kaže Barbara Gruferman, autorka knjige „The Best of Everything After 50: The Experts' Guide to Style, Sex, Health, Money and More“.Bez obzira jeste li sentimentalno vezane za odeću koju godinama nosite ili se pridržavate iste rutine šminkanja, postoje brojni estetski gafovi koji vas mogu sprečiti da izgledate najbolje.Ne pokušavajte da vratite sat unazad, već otkrijte u čemu se osećate najbolje i pune samopouzdanja.

Ne brinete o sebi

Ako se stalno fokusirate na druge i ne posvećujete vreme sebi, nećete imati ni trunke energije druge ljude, kao i za svakodnevne aktivnosti.

Ne spavate dovoljno

Kada ste bili mladi mogli ste da ostanete budni celu noć i ujutru bili puni energije kao da ste se naspavali. To vreme je daleko iza vas.Manje sati spavanja povezano je s većim rizikom od dijabetesa tipa 2 i drugih zdravstvenih problema.

Ne uzimate dovoljno vitamina B12 i kalijuma Znate da bi trebalo da unosite puno gvožđa, kalcijuma i vitamina D u svoju ishranu. Ali šta je s vitaminom B12? Ovaj vitamin često zanemarujemo, a veoma je bitan za naš organizam, naročito u zreloj dobi. Kako s godinama opada nivo želudačne kiseline, sve je veći izazov uneti vitamin B12 isključivo putem ishrane. Pa kad napunite 50 godina, osim što unosite veću količinu hrane bogate vitaminom B12 ( jaja, meso i mlečni proizvodi), možda bi trebalo da istražite i neku drugu hranu obogaćenu ovim hranjivim sastojkom. Govoreći o zanemarenim hranjivim materijama , da li znate da je kalijum naročito važan kada nastupe srednje godine? To je zato što krvni pritisak raste s godinama, a kalijum može da pomogne u borbi protiv tog problema. Osim toga, smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara. Namirnice bogate kalijumom koje vam mogu biti od pomoći su banane, jogurt i pasulj.

Mislite da postoje „pravila“ za kosu

Da li treba skratiti kosu iznad ramena kada napunimo 50 godina?"Ne, jer zapravo ne postoje pravila "frizura" za žene srednjih godina", kaže Gruferman i dodaje:"To zavisi od visine žene, oblika, načina života i stanja kose." Kako starimo tako će naša kosa postajati tanja i seda, a i tekstura može postati grublja.Odaberite frizuru i boju koja vam odgovara i imajte na umu da verovatno neće biti ona koja vam je odgovarala u 20-im i 30-im.

Koristite pogrešnu šminku

Iako već godinama nosite određene boje šminke i marke, one možda više ne odražavaju ono što je najbolje za vašu kožu. Nanošenjem tamne šminke izgledaćete starije nego što jeste.Za prirodniji izgled Gruferman predlaže nanošenje s "lakšim dodirom".

Zanemarujete zube

Možda obraćate pažnju na bore ili kosu, ali nemojte da zaboravite da se nasmejete ispred ogledala.Jedna stvar zbog koje možete izgledati starije su žuti zubi, ali radi se o ozbiljnijoj stvari od samoga izgleda.Zdravlje zuba usko je povezano s zdravljem, a bolesti desni - koje se češće događaju s godinama - povezane su s većim rizikom od srčanih problema. Zato nemoj da preskačete posete stomatologu.