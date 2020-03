KIJATE NAKON USTAJANJA IZ KREVETA?! Dr Dobrić za Pink.rs otkriva šta je mogući razlog i kome treba da se obratite

Sve više ljudi žali se na ovo neprijatno razbuđivanje.

Mnogi ljudi imaju napad kijanja nakon ustajanja iz kreveta. Ova pojava otežava i usporava mnoge, a kako bismo pomogli svojim čitaocima ekipa portala Pink.rs potražila je objašnjenje za jutarnju kijavicu.

Dr Željko Dobrić, pulmolog, onkolog i specijalista kvantne medicine, odgovarajući na pitanje o razlozima jutarnje kijavice rekao je za naš portal da postoje tri najčešća razloga za ovu pojavu.

- Tri najčešća razloga za jutarnju kijavicu su alergija na kućnu prašinu, zatim takozvana vegetativna distonija, a to je poremećaj odnosa simpatikusa i parasimpatikusa. Treći razlog je alergija na hladnoću – izjavio je dr Dobrić.

Kako kaže, alergija na hladnoću ujutru se javlja kada ustajući iz kreveta stanete nogama na pločice ili parket i tada nogama bude hladno usled čega dolazi do vegetatitvne reakcije.

Dobrić ističe da su pomenuti razlozi najčešći na koje je naišao u svojoj dugogodišnjoj karijeri.

- Dakle, kućna prašina ili grinje. Poremećaj vegetativnog sistema i alergija na hladnoću – ponovio je Dobrić.

On pojašnjava da alegija na kućnu prašinu podrazumeva alergiju na grinje, jer su one njen sastavni element koji izaziva kijavicu.

Odgovarajući na pitanje kada i zbog čega ljudi dobijaju jutarnju kijavicu Dobrić navodi da su njoj skloni ljudi koji imaju genetsku predispoziciju za nastanak alergijskih bolesti.

- Da bi došlo do toga, moramo imati ili genetsku alergijsku predispoziciju, to znači da smo nasledili alergijske gene, ili smo nasledili poremećaj odnosa simpatikusa i parasimpatikusa. Taj odnos u disbalansu je najčešće posledica urođenog poremećaja. On može da se razvije i u toku života, ali onda je češće vezan sa nekim psihičkim konfliktima, traumama, potisnutim doživljajima, tako da može da nastane i u srednjoj i u starijoj životnoj dobi – objasnio je Dobrić.

Kako kaže, alergija se ne može izlečiti ali se može vratiti na genetski nivo.

- Alergiju ne možemo izlečiti jer je ona u 99,9 odsto slučajeva posledica nasleđenih gena koji nam određuju, odnosno determinišu i stvaraju predispoziciju za kliničko manifestovanje simptoma. Da bi se alergija ispoljila i sa genetskog nivoa prešla u klinički manifestan oblik potreban je neki okidač. Ti okidači su stres, virusne infekcije, preopterećenje, povrede, opekotine i sve ono što izaziva narušavanje unutrašnje ravnoteže koju ima organizam – kazao je Dobrić.

Ljudi sa jutarnjom kijavicom mogu da se obrate sledećim lekarima iz oblasti klasične medicine: alergologu, specijalistima ORL koji često rade alergijske testove, dermatolozima, lekarima koji se bave plućnim bolestima, ali i dečjim pulmolozima.

Pored klasične medicine jutarnju kijavicu leči i tradicionalno-komparativna medicina.

Zanimljivosti o kijanju - Naučnici tvrde da se kapljice raspršuju brzinom i do 160 km/h - Dok kijamo, žmurimo - Ne kijamo u snu - Rekord u neprekidnom kijanju drži Britanka Dona Grifits iz Vusteršira koja je kijala bez prestanka 978 dana i to prosečno svakog minuta po jednom.

