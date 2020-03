Kako znamo da je ON gospodin pravi?

Da li ponekad želite da postoji formula za lakše prepoznavanje vernosti muškarca? Iako ne postoji 100 odsto garancija za tako nešto, ipak određene karakteristike mogu da predvide da li je predodređen da bude veran.

Poštuje žene

Muškarac koji generalno poštuje ženski pol ima manje sklonosti da žene gleda samo kao objekte. Prema biheviorističkom specijalisti i terapeutu, Patriku Vanisu, način na koji muškarac nešto radi je ustvari način na koji on sve radi. To znači da ako je on pun poštovanja prema svim ženama, sigurno neće biti zainteresovan za avanturu za jedno veče.

Emocionalno je inteligentan

Emocionalna inteligencija je veliki pokazatelj toga dali je muškarac predodređen da bude veran ili ne. Kako da saznate koliko je emocionalno inteligentan? Jednostavno, obratite pažnju na to da li razmisli pre nego što reaguje i kako se nosi sa različitim raspoloženjima ljudi oko njega.

Ispunjava obećanja

Osoba koja ima integritet, svoju posvećenost pokazuje kroz ono što radi, a ne kroz ono što govori. Veran muškarac će održati bilo koje obećanje koje vam je dao. On će večerati sa vama, čak i ako njegovi prijatelji imaju karte za utakmicu koju on baš i ne bi voleo da propusti.