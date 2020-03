Ova država ima beskoristan pasoš, a navode je kao primer "modela za uspeh"

Neposredno pre raspada bivšeg SSSR-a, mala oblast na teritoriji Moldavije proglasila je nezavisnost i postala poznata kao Transnistrija, Pridnjestrovlje ili jednostavno PMR (Pridnjestrovska Moldavska Republika), ali ni 28 godina kasnije UN je nisu priznale, te je ostala zaglavljena u sovjetskom delu Moldavije.

Šta je Transnistrija?

Pridnjestrovlje zauzima mali komad zemlje u blizni reke Dnjestar i ukrajinske granice. Iako im međunarodna zajednica nije dala autonomni status, narod Transnistrije usvojio je običaje i propise tipične za republiku: imaju vlastiti parlament i vladu, predsednika, vojsku, policiju, valutu, poštanski sistem, pa čaj i registracione tablice. Naravno, nisu ni bez ustava, nacionalne himne, grba, zastave, a ni obrazovnog sistema.

Površina ove zemlje iznosi nešto više od 4.000 kilometara kvadratnih, a prema popisu iz 2015. godine, ima manje od 500.000 stanovnika. Većinu čine Rusi i Moldavci, ali i drugi slovenski narodi, kao što su Bugari i Ukrajinci. Službeni jezici su ruski, moldavski i ukrajinski.

