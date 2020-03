"Predsezone neće biti i svi moramo da se spremimo na to": Koronavirus razara crnogorski turizam

Koronavirus opasno je zapretio crnogorskom turizmu. Međutim, za razliku od zemalja iz okruženja, u Crnoj Gori još nisu određene mere državne pomoći turizmu, jednom od ključnih privrednih sektora u toj zemlji.

Crna Gora i dalje ostaje jedina evropska zemlja koja uspešno odoleva novom koronavirusu koji je zaustavio svet. I dalje nema nijednog slučaja zaraze zahvaljujući, između ostalog, i strogim merama Vlade, koja je zatvorila granice za strance, zaustavila skoro sva putovanja u inostranstvo, te zatvorila škole, tržne centre, hotele i kafiće, i uvela obavezni socijalni razmak u prodavnicama i marketima.

Ipak, uticaj dešavanja u svetu na crnogorsku ekonomiju odavno se oseća, a trenutno je najpogođeniji jedan od ključnih sektora - turizam, koji sa srodnim uslugama, čini skoro 25 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP) države i poslednjih godina donosi više od milijardu evra prihoda.

"Najveća kriza još od devedesetih"

Jedan od vlasnika privatnog smeštaja, koji je želeo da ostane anoniman, a koji izdaje luksuzne nekretnine na najboljim lokacijama na crnogorskom primorju, od Svetog Stefana do Kotora, kaže za DW da su se u ovom periodu prošle godine kapaciteti već punili za uskršnje i prvomajske praznika, ali i junski deo sezone.

- Ova godina je, zbog pojave koronavirusa, krenula dosta slabije, ali su rezervacije ipak dolazile sve do 26. februara, što se podudara s naglim porastom broja zaraženih u Italiji. Od tog dana pa do danas, stigle su mi samo dve rezervacije i to od ljudi koji su se već zadesili u Crnoj Gori i morali su da nađu smeštaj - kaže taj turistički radnik čiju klijentelu čine uglavnom stranci, većinom Rusi i Englezi, ali i Kinezi.

- U početku, to je za mene kao uspešnog izdavaoca, s jednom od najboljih ponuda, bilo neprihvatiljivo i čudno. Svakodnevno sam radio na poboljšanju prodaje, drastično spuštao cene, ali ništa se nije dešavalo. Upita nije bilo, a kamoli rezervacija. Posle sedam dana, jednostavno sam prihvatio novonastalu situaciju – da predsezone neće biti i da svi moramo da se spremimo na preživljavanje i neka bolja vremena - priča on.

I poznati crnogorski hotelijer i suvlasnik turističke agencije Dragan Purko Ivančević otkriva da su mu još pre deset dana otkazani skoro svi grupni aranžmani za mart kao i preko 50 odsto njih za april.

- Kriza zbog koronavirusa razara crnogorski turizam i radi se, mogu slobodno reći, o najvećoj krizi u našem turizmu još od raspada bivše Jugoslavije i ratova devedesetih godina - kaže za DW Ivančević.

Otkazani brojni aranžmani, zatvoreni hoteli

Ivančević objašnjava da su upravo grupni aranžmani, koji se masovno otkazuju, ključni za crnogorski turizam u predsezoni, jer tada goste dovode uglavnom tur-operatori.

- Uz sve to, dobili smo i obaveštenje od tur-operatora da su ostavili mogućnost da storniraju aranžmane sve do dva dana pred dolazak, što je neuobičajeno. Zbog svega toga, ogromna je neizvesnost i nemamo konačne procene, ali je evidentno da je kriza ogromna - priča Ivančević i to ilustruje podatkom iz svog hotela u Budvi.

Imao sam do pre nekoliko dana grupu gostiju iz Austrije, ali hotel je trenutno skoro prazan. Takođe, agencije koje nam dovode goste sa azijskog tržišta otkazale su gotovo sve aranžmane.

U međuvremenu, Vlada je zbog pretnje od pojave korona-virusa naredila zatvaranje svih hotela, osim onih u kojima ima prijavljenih gostiju, pa je situacija za turističke radnike postala još teža. Mnogi, naravno, to podržavaju, jer je zaštita javnog zdravlja prioritet u ovom trenutku, ali i očekuju jasnu pomoć države kako bi se izborili s ovim neplaniranim udarom.

Država sprema mere, ali još ih nema

Ivančević podseća da je turizam strateška razvojna grana države, ali smatra da se država u ovoj situaciji ne ponaša kako treba.

- Vlast i dalje ne čini ništa da pomogne turističkoj privredi, a nemamo ni signala da će bilo šta da učini. To je neozbiljno, jer decenijama ista ta država promoviše Crnu Goru kao turističku destinaciju - kaže Ivančević.

Kako nezvanično saznaje DW, Vlada sprema neke mere pomoći i mogla bi da ih saopšti narednih dana. Skupljaju podatke od turističke privrede, ali i dalje nemaju procene koliki će uticaj epidemija imati na crnogorski turizam, iako su svesni da ga već ima. Hotelijeri su pozvani da svakog petka šalju podatke koliki je procenat otkazivanja aranžmana i koliko novca gube po tom osnovu.

- Najveći izazov su meseci pred nama, posebno jul i avgust kada generišemo najviše prometa, jer će biti teže amortizovati eventualni pad u špicu turističke sezone, nego u predsezoni - poručila je direktorka Nacionalne turističke organizacije (NTO) Željka Radak Kukavičić. Iz NTO su objasnili i da glavna sezona u Crnoj Gori, koja obuhvata jul, avgust i septembar, čini 67 odsto ukupnih godišnjih prihoda od turizma, i da je važno da do tada dođe do stabilizacije situacije. Oni tvrde da prihod od turizma u periodu januar-mart čini svega četiri odsto ukupnih godišnjih prihoda, ali zato nadolazeći period do juna generiše još 19 procenata i to je, takođe, veliki izazov i opasnost, ako se epidemija nastavi.

Privrednici traže da im se odgodi plaćanje poreza

Na sastanku povodom situacije u turizmu, koji je za vikend održan u Privrednoj komori Crne Gore, jedan od predloga turističkih radnika bio je da im država omogući odloženo plaćanje poreza na dobit i istovremeno pomogne sa subvencijama za poreze i doprinose zaposlenih. I Ivančević poručuje da je najvažnije da država, u prvom naletu krize zbog korona-virusa, oslobodi turističku privredu nameta.

- Nije realno da će država naplatiti poreze od kompanija koje se sada bore za goli opstanak - naglašava Ivančević. Kaže da im je trenutno najveći izazov zadržati zaposlene, jer, kad nema posla, svako je prinuđen da smanjuje troškove, pa postoji opasnost da izgubi dobre radnike, a Crna Gora već godinama muku muči sa radnom snagom u turizmu, pa je uvozi iz okolnih država.

U međuvremenu, države u regionu već su spremile mere pomoći turističkom sektoru. Tako bi, prema pisanju zagrebačkog Jutarnjeg lista, hrvatska Vlada već u četvrtak mogla da usvoji odluku o odgađanju plaćanja na tri meseca poreza i doprinosa na plate, komunalne naknade, paušalnog poreza po krevetu u turizmu, te poreza na bašte lokala. Bude li potrebno, produžiće te mere na dodatna tri meseca, a spremni su i da oproste neke poreze i namete, ako kriza potraje. Takođe, kompanijama u najvećim teškoćama, subvencioniraće se iznos do minimalne plate, kako ne bi dolazilo do otpuštanja radnika dok traje kriza, a ponudiće im i brze kredite za likvidnost do 25.000 evra. Još ranije je hrvatski ministar turizma Gari Kapeli najavio akciju za hrvatske državljane da ove sezone letuju u Hrvatskoj, a biće im ponuđen popust od 50 odsto na boravak i usluge.

Vlada Srbije je prošle sedmice donijela odluku o podeli dodatnih 60.000 vaučera domaćim turistima da odmaraju u Srbiji, kako bi se nadomestio očekivani ovogodišnji pad broja gostiju iz Kine.