PARTNER VAS JE PREVARIO? Evo kako da to OKRENETE U SVOJU KORIST!

Imaš dva izbora: da gledaš u prošlost, ili da kreneš ka budućnosti

Kada vas izda bilo koji čovek - osećaćete se promašeno. Ako vas izda voljena osoba, osećaćete se veoma, veoma loše. Kada se čovek oprosti od svoje prošlosti, otvara se novi put koji vodi napred. Jar upravo bol i patnja koju čovek u tom trenutku doživljava postaje ono što mu kasnije pomaže da ojač

Najveća energija koja nam pomaže da uspemo, da pobedimo sve je upravo duševna bol.

Kada dođe do izdaje, prevare, druga strana, ona prevarena dođe do neke vrste zida, koji se teško prelazi. U takvim trenucima, duševna bol pomaže da se prevaziđu sva ograničenja, razbistri um i da osoba napokon krene ka boljem životu. Bol je podsticaj čoveku da nešto menja u životu. To nam je zapisano na rođenju.

Da bi čovek krenuo napred, život mu namesti da uvek nešto izgubi. I u takvim okolnostima, sve je stvar izbora: ili živeti u prošlosti i kukati, ili ići napred.

Čovek je sebično biće, zato želi da bude glavni i da kontroliše sve u životu. U trenutku kada mu se desi to da bude prevaren, on proklinje Boga i sudbinu. Teško vam je jer ste toliko planirali, a svi vaši planovi su pali u vodu. Tada dolazi do bola i straha, da ćemo izgubiti sve što imamo, da će se život promeniti, a čovek se boji promena čak i više nego boli.

Stoga morate zapamtiti da je izdaja u vašem životu u stvari šansa da započnete sasvim novi život!