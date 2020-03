Nahranite telo vitaminima: Važne namirnice za jačanje organizma u borbi protiv virusa!

Čuvanje zdravlja i jačanje imuniteta je važno, a naročito sada kad se borimo protiv koronavirusa. Jedna od ključnih stvari za naše zdravlje jeste unos hrane bogate važnim nutrijentima, ali i izbegavanje prerađenih namirnica koje u sebi sadrže različite aditive, boje i šećere.

Kako bismo smanjili stres i sačuvali snažan imunološki sistem neophodno je i dovoljno spavati. Naravno, nikako ne smemo zaboraviti na redovno pranje ruku i dezinfikovanje površina oko sebe, ali i na izbegavanje svih nepotrebnih socijalnih kontakata.

U periodu kada puno vremena provodimo kod kuće imamo dovoljno vremena za pripremanje zdravih obroka. Donosimo vam popis namirnica koje su zdrave i mogu pomoći u zaštiti od bolesti i jačanju imuniteta.

Citrusi i crvena paprika

Vitamin C je superzvezda u citrusima, poznat je po svojoj važnoj ulozi u jačanju imunološkog sistema. Vitamin C je važan kod respiratornih bolesti. Konzumiranje oko 200 mg dnevno pomaže u prevenciji infekcija, a ako postoji višak vitamina C telo će ga izlučiti.

Jedna narandža srednje veličine ima oko 70 mg vitamina C, grejp sadrži oko 90 mg, a srednja crvena paprika oko 150 mg.

Bademi i semenke suncokreta

Osim vitamina C, ključnu ulogu za zdravlje organizma ima i vitamin E. Ovaj vitamin topiv u mastima pojačava aktivnost imunoloških ćelija kako bi podržao sposobnost tela da se odbrani od bakterija i virusa.

Četvrtina šoljice suncokretovih semenki osigurava otprilike polovinu preporučene dnevne količine vitamina E. Ista količina badema sadrži 45% dnevnih potreba. Kombinujte ih sa svežim voćem, gore navedenim citrusima, ili napravite svima omiljen smuti.

Beli luk



Moderna istraživanja potvrđuju ono što je narod znao oduvek - beli luk je zdrav. Novija istraživanja dokazala su da beli luk može doprineti u jačanju imuniteta.

Glavni vitamini koje sadrži su: karoten, vitamin E, B1, B2, B3 i vitamin C, ali najvažnija vrednost je biljni antibiotik – alicin. Mnogima smeta miris i ukus svežeg belog luka i zato se može dodati u hranu tokom kuvanja.

Zeleno povrće

Zeleno povrće ima protivupalne antioksidanse, kao i ključne hranjive materije za koje je poznato da pomažu imunološkom sistemu, uključujući vitamine A i C i folate.