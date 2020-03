Evo nekoliko načina da ojačate imunitet svoje bebe

Nikada ne možete biti dovoljno oprezni kada je zdravlje deteta u pitanju. Evo, zato, nekoliko korisnih saveta o tome kako bi trebalo da postupate sa svojom bebom da bi joj imunitet bio što jači.

1. Pobrinite se da beba dovoljno odmara - Jak imunitet u velikoj meri zavisi od toga da li je beba imala dovoljno sna.

2. Povećajte unos vitamina C - Ako mame i same imaju dovoljno vitamina C, i bebe će ga dobiti dovoljno kroz dojenje.

3. Osim vitamina C, povećajte i unos cinka - Deca koja imaju između sedam meseci i tri godine, trebalo bi da unose do 3 miligrama cinka dnevno

4. Održavajte hidrataciju bebe - Dovoljan unos mleka ključan je za jak imunitet vašeg deteta. Tako dobija sve neophodne sastojke za pravilan razvoj.

5. Zdrava ishrana - I nas su roditelji stalno terali da jedemo voće i povrće kada smo bili mali. Ne postoji bolji način od prirodnog da zaštitimo organizam.

6. Perite ruke pre kontakta sa bebom - Čak i svojoj bebi možete da operete ruke sapunom i vodom, ali nežno. Izbegavajte kontakte sa bolesnim ljudima.