Da li si neizlečiva trendseterka? Evo kako da pametno kupuješ!

Moda je prolazna, a stil je večan, reči su čuvenog kreatora Iv Sen Lorana.

Moda se menja iz sezone u sezonu, trendovi nam donose „must have“ modne artikle i aksesoare „kao na pokretnoj traci“ i to je ok – živimo u vremenu u kome se sve brzo dešava, pa i modna industrija nije izuzetak“. Međutim, slepo pratiti trendove, bez prilagođavanja ličnom izgrađenom stilu i osvrtanja na to da li je neki modni detalj baš za nas i da li nam zapravo pristaje, dovodi do toga da možemo da vidimo sve više ozbiljnih modnih „Big fashion No, No!“ stajlinga i modnih promašaja.

Nekoliko važnih stvari na koje moramo da obratimo pažnju kada biramo odevne predmete jesu - da li taj kroj suknje ili farmerki pristaje našoj građi, da li nam dobro pristaje boja koja je proglašena za „boju sezone“, da li je dužina garderobe koja je sezonski aktuelna prikladna za naš oblik nogu, da li neki aksesoar – poput raifa za kosu ili oblika naočara za sunce pristaje uz naš oblik glave. I, najvažnije od svega – da li se ti modni noviteti uklapaju u naš već prepoznatljiv i definisan stil oblačenja. Jer, ako to nije slučaj, možete slepom kupovinom „must have“ noviteta modne sezone dobiti potpuno kontra efekat – efekat „božićne jelke“ ili devojke koja je na sebe obukla sve što je videla u modnom magazinu, bez reda, smisla i odmerenog uklapanja.

Primera radi, ako ste niži i malo punije građe, neće vam dobro stajati duga tunika krojena „u kocku“, kao ni farmerke koje imaju plitak struk, jer će vizuelno učiniti da vam noge izgledaju kraće. Sa druge strane, visoke devojke u većini neće dobro izgledati u jako kratkim, a uskim haljinama, jer će one stvoriti nesklad između gornjeg dela tela i nogu.

Dakle, posedovati najnoviji modni krik ne sme biti imperativ kada se odlučujemo za kupovinu, ma koliko iskušenje bilo veliko i ma koliko nam se neka stvar dopadala. Ono što je važno učiniti pre nego što neki modni novitet uvrstimo u svoj garderober jeste razmisliti kako će nam isti stajati, da li imamo sa čim da ga uklopimo od već postojeće garderobe i da li odgovara našem ličnom stilu i senzibilitetu.

Od dobro promišljene kupovine i adekvatnog uklapanja modnih komada zavisiće da li će vas neko prepoznati kao ženu od stila ili ćete uz sve, uglavnom preplaćene, modne dodatke, proći potpuno neopaženo ili dobiti negativne kritike za svoj stajling.