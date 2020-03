Važno je zbog zdravlja: Na počinak idite uvek u isto vreme

Znamo koliko je kvalitetan san dragocen za zdravlje, a novo istraživanje je pokazalo da je veoma važno da se na počinak ide u isto vreme. Osobe starije od 45 godina, koje se toga ne pridržavaju, imaju veći rizik od pojave srčanih oboljenja.

Rezultati istraživanja objavljeni u Jorunal of the American college of cardiology otkrili su da uz fizičku aktivnosti i zdravu ishranu, odlazak na počinak u isto vreme sprečava pojavu raznih oboljenja.

U istraživanju je učestovalo gotovo 2.000 muškaraca i žena između 45 i 84 godine. Naučnici su ih nadgledali pola decenije tako što su na ruci imali uređaj koji je pratio njihov ritam spavanja. Za to vreme njih 111 je dobilo srčani udar i preminulo od različitih srčanih oboljenja. Reč je o osobama koje nisu išle na spavanje u isto vreme.

- Nadamo se da će ovo istraživanje podići svest o tome koliko je važno spavati dobro i kvalitetno zbog zdravlja - kaže dr Tijani Huang. - Prethodna istraživanja su pokazala da loš ritam spavanja utiče na nivo šećera u krvi, povećava holesterol i usporava metabolizam