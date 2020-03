LJUBAV U DOBA KORONE! Mnoge parove je RAZDVOJILA PANDEMIJA I ZATVORENE GRANICE: Uz ova 4 saveta lakše ćete PREBRODITI SITUACIJU

Ovoj devojci je pošlo za rukom da održi vezu na daljinu. Poslušajte njene savete i uspećete i vi!

Mnoge parove je pandemija koronavirusa razdvojila. Budući da su države širom sveta zatvorile svoje granice i zabranile putovanja, parovi koji održavaju vezu na daljinu tek su sada u problemu.

Jedno je kada se ovakva veza održava u normalnim uslovima, iako je i tada preteško imati razumevanja i poverenja, a sasvim je drugo kada ste prinuđeni da svog partnera/partnerku ne vidite do daljeg.

Mnogi parovi se nađu u situaciji kada treba da odluče da li da održavaju vezu na daljinu ili ne. Neki misle da je to, baš zbog udaljenosti, osuđeno na propast, pa ne žele ni da pokušavaju.

Devojka po imenu Tejlor Hal je želela sa svima da podeli svoje pozitivno iskustvo i ohrabri ljude da ne odustaju.

"Živopisno se sećam uspona i padova moje veze na daljinu. Nikada neću zaboraviti zabrinuta lica ljudi kada bi im rekla da moj dečko živi stotinu kilometara dalje."

- Kako uspevate? - to je pitanje koje su mi postavljali skoro svaki put. Pa, mora da sam makar nešto uradila kako treba jer smo skoro četiri godine kasnije i dalje srećni zajedno i to konačno u istom gradu.

U to ime delim moje savete svima koji prolaze kroz isto što sam i ja. Ovi saveti su pomogli mojoj vezi na daljinu da funkcioniše najbolje što može i nadam se da će i tebi.

Budite na istom nivou

Dakle oboje ste poneli rizik da nastavite da se zabavljate. Uvek sam verovala da je bolje da pokušam i ne uspem, pre nego da nikada ne znam šta je moglo da bude. Ali glavni prvi korak je komunikacija o statusu vaše veze. Doktorka Suzan Blejk, profesionalni savetnik sa preko 13 godina iskustva u pomaganju parovima, smatra da je bolje biti iskren kada su očekivanja u pitanju i da je svima to potpuno jasno. Za neke, veza na daljinu može da znači otvaranje tj. proširenje granica i zabavljanje i sa drugim ljudima. Za druge, isključivost može da ostane između njih dvoje. Šta god da je, budi sigurna da ti baš tako odgovara. Nikada ne pristaj na nešto što ne želiš samo da bi zadržala partnera u svom životu.

Utvrdite vreme za priču

Ti i tvoja druga polovina prolazite kroz velike promene kada je komunikacija u pitanju, a s tim dolaze i neka prilagođavanja. Bilo je teško da zapamtim da više ne mogu da ga samo pozovem na telefon i vidim ga za 20 minuta ispred zgrade. To sam shvatila na teži način kada se učestalost našeg dopisivanja prepolovila. Potrebno je da nađete neki balans. Pokušala sam da se podsećam kako sam srećna što smo odrastali u vreme takve tehnologije. Imamo mogućnost da se vidimo preko mnogih aplikacija umesto da se oslanjamo na pisma. Možda je u pitanju izazov, ali ukoliko postoji ista posvećenost, naći ćete pravi balans za oboje. Važno je da poštujete tuđe vreme i prostor.

Brige svedi na minimum

Briga je sasvim normalna u vezi koja se razvija. Sećam se na početku moje veze, kada bih videla sliku dečka pored druge devojke na fudbalskoj utakmici na koledžu, misli su mi divljale. Uvek sam mu 100 odsto verovala, pa zašto sam sada odjednom pomišljala najgore? Kada ste rastavljeni to možda na površinu izvlači neke nesigurnosti za koje nisi ni znala da imaš. To što ćeš brinuti će te samo izluđivati, ali definitivno neće sprečiti da se išta zaista i desi. Ako te nešto stvarno muči, reci mu to. Samo se potrudi da ti ne pređe u naviku da preispituješ svaku stvar koju vidiš na društvenim mrežama.

Stvori vreme za ljude koji te vole

Znam da nikada ne bih preživela uspone i padove moje veze bez mojih prijatelja i porodice. Lako je upasti u kolotečinu traženja vremena za drugu polovinu, a zanemarivanja ljudi koji takođe brinu o tebi. Veoma je važno da provodiš vreme sa svojim prijateljima i porodicom i stvoriš druge, zdrave navike za sebe. Čak i da brineš o sebi i gradiš svoj identitet. Tada ćete i ti i tvoj partner imati o čemu da pričate, a ti ćeš biti i interesantnija. Partner treba da ti bude važan, ali porodica i prijatelji će tu biti ceo život. Praveći vremena za druge osiguravaš životnu podršku koju ćeš imati i pored partnera, što je veoma bitno.