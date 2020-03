Da li znate: Koja je hrana najbolji izvor cinka?

Naučite kako da obezbedite preporučene dnevne količine cinka.

Da li ste znali da je cink u vašoj ishrani povezan sa jačanjem imunog sistema i bržim zarastanjem rana? Takođe, brojne prednosti cinka tu ne prestaju. Određene studije su dokazale vezu između dovoljne količine cinka sa smanjenjem težine i trajanjem prehlade , poboljšanom funkcijom štitne žlezde, efikasnijim zgrušavanjem krvi, pa čak i smanjenjem efekata makularne degeneracije (bolesti mrežnjače koja obično rezultuje gubitkom vida u središtu vidnog polja).

Studija iz 2015. godine objavljena u časopisu Journal of Biological Chemistry pokazala je da cink takođe može igrati važnu ulogu u regulisanju otkucaja srca, što daje potencijalno poboljšanje u vezi srčane insuficijencije povezane sa aritmijom.

Cink je esencijalni mineral koji se u našem organizmu nalazi u tragovima, što znači da je našem telu potrebna mala količina cinka (8 mg za odrasle žene i 11 mg za odrasle muškarce) za održavanje dobrog zdravlja. Predstavljamo vam 8 namirnica koje su najbolji izvori cinka:

1. Morski plodovi (ostrige, školjke, rakovi, jastozi)

Skoro svi morski plodovi su dobri izvori cinka. Ostrige sadrže 5,3 mg cinka u samo jednom osrednjem komadu. Rakovi i jastozi su takođe odlični izvori cinka. Određene vrste riba, kao što su sardine ili losos sadrže cink, ali u malo manjoj meri od morskih plodova.

Širok izbor morskih plodova je odličan dodatak svakoj ishrani koja je korisna za srce, i uz apsorpciju optimalne količine cinka koju ova hrana obezbeđuje, vaš organizam će biti otrponiji na infekcije.

2. Sve vrste mesa

Meso poput govedine, svinjetine i piletine nije samo puno proteina- takođe predstavlja odličan izvor cinka. Samo oko 85 grama pilećeg mesa obezbeđuje 6 % (0,9 mg) preporučene dnevne doze cinka. Jaja takođe sadrže cink - 4 % (0,6 mg) po većem jajetu.

3. Povrće

Da li ste znali da pojedino povrće kao što su pečurke, spanać, brokoli, kelj i beli luk sadrže cink, kao i druge vitalne vitamine i minerale? Šolja pečuraka ili kelja sadrži 2% (0,4 mg) potrebne dnevne doze cinka. Dodavanje povrća ishrani će vam obezbediti dodatnu dozu cinka i to bez unosa mnogo kalorija.

4. Mahunarke

Mahunarke poput pasulja, sočiva, leblebija su takođe dobar izvor cinka.

Četvrtina čaše humusa obezbeđuje 7 % (1,1 mg) preporučene dnevne doze cinka, dok leblebija i sočivo svaki ponaosob daju 4% (0,6 mg) dnevne doze cinka. Mahunarke su odlična hrana sa niskim sadržajem masti, niskom kalorijskom vrednošću, bogata proteinima, vitaminima, mineralima i vlaknima.

5. Orašasti plodovi

Orašasti plodovi i semenke poput semenki bundeve, kikirikija, indijskog oraha, chia semenki, su još jedan značajan izvor cinka. Oko 80 grama semenki bundeve sadrži 15% (2,2 grama) dnevne preporučene doze cinka. Chia semenke sadrže čak 3% (0,5 mg) preporučene dnevne doze cinka po kašičici.

6. Integralne žitarice

Žitarice celog zrna su dobar izvor cinka i pružaju bezbroj zdravstvenih beneficija. Pored cinka, bogate su vlaknima, vitaminima i mineralima. Samo pola šolje ovsene kaše ima 6% (0,9 mg) preporučene dnevne doze cinka, dok ista količina kuvanog integralnog pirinča ima 4% (0,6 mg).

7. Mleko i mlečni proizvodi

Mleko i mlečni proizvodi su dobar izvor cinka. Pored toga su, naravno, bogati I kalcijumom. Samo 1 čaša mleka sadrži 7 % (1 mg) preporučene dnevne doze cinka, dok jedna čaša jogurta obezbeđuje 15 % (2,2 mg) preporučene dnevne doze cinka. Preporuka je da kombinujete jogurt sa ovsenom kašom ili ceđenim sokovima.

8. Crna čokolada

Tamna čokolada je, pored toga što je bogata gvožđem, takođe i dobar izvor cinka. Čokolada sa sadržajem kakaa 60-69% sadrži oko 5% (0,8 mg) preporučene dnevne doze cinka, dok tamna čokolada sa sadržajem 70-85% kakaoa sadrži oko 6% (0,9 mg). I pored ovih činjenica, poželjno je držati se preporučene dnevne količine čokolade, od otprilike 20 grama.

Često, i pored najbolje želje i volje da se hranimo zdravo, usled stresnog načina života, nažalost, to ne uspevamo baš uvek. U tom slučaju, i svim ostalim situacijama kada znate ili mislite da možda imate nedostatak ovog minerala, preporuka za vas je Cink Mineral Zn sa vitaminom C.

Cink Mineral Zn sa vitaminom C čine fiziološki aktivne supstance koje doprinose normalnoj funkciji organizma i procesa u kojima učestvuju cink i vitamin C. Cink je inkorporiran u fosfolipidnu membranu koja omogućava da se cink intaktno transportuje u želudac do creva, ne oštećuje crevnu sluzokožu i tako se direktno apsorbuje u krvotok, što je razlika u odnosu na klasičan put apsorpcije cinka.

Cink Mineral Zn sa vitaminom C je esencijalni nutrijent koji doprinosi pojačanju imunog odgovora, pojačanje opšteg imuniteta organizma, zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, redukciji zamora i iscrpljenosti, zaštiti DNK, proteina i lipida od oksidativnog stresa, normalnom energetskom metabolizmu i mnoge druge.

(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28494765

(2) http://www.jbc.org/content/290/28/17599.full.pdf+html

Autor: Pink.rs