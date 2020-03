SALONI SU ZATVORENI ZBOG KORONAVIRUSA, a evo kako da napravite kućni gel lak

Čak i kad smo “zaglavljeni” kod kuće, to nije razlog da nemamo lepe i uredne nokte kao i inače. Ima li šta lepše nego dok kucate mejl na svom kompjuteru, pa bacite pogled na predivno obojene i sređene nokte? I ne, ne mislimo na klasične lakove (koji se skinu posle drugog pranja sudova) već na vaš, kućni gel lak. Obećavamo vam da nije teško, a rezultati će vas oduševiti.

Šta vam je potrebno za gel lak kod kuće?

Pre nego što se odlučite na kućni manikir, morate proveriti da li imate sve što vam je neophodno. Imate dve mogućnosti: Možete kupiti gel setove online ili svaki komad odvojeno. Za početak će vam trebati UV lampica, ulje za kutikule i zanoktice, lak za nokte, gornji premaz, osnovni premaz tj. baza i gel lak. Iako tehnički možete koristiti običan lak za nokte i gel premaz, preporučujemo da se ipak opredelite za gel lak. Običan lak neće trajati dugo kao i gel, čak iako budete koristili premaz.

Prvi korak: Isecite i oblikujte nokte

Pre nego što nanesete bilo koji lak, morate biti sigurni da su vaši nokti spremni za lakiranje. Započnite seckanjem - potrudite se da budu jednake dužine, a turpijom izravnajte one koji nisu.

Drugi korak: Nanesite ulje za kutikule i zanoktice

Opustiće vaše zanoktice i kutikule, pa ćete lakše moći da ih gurnete natrag. Obavezno operite ruke posle toga jer ukoliko to ne uradite, može doći do kasnijeg podizanja gela sa noktiju.

Treći korak: Isturpijajte sve nokte

Uradite to od ivice do ivice nokta. Ukoliko to ne uradite, može se desiti da je ostalo ulja, koje će kasnije učiniti da se gel sa vaših noktiju podigne i samim tim kraće traje. Nakon turpijanja obrišite nokte vlažnom maramicom (sa alkoholom).

Četvrti korak: Nanesite osnovni premaz

Kada nanesete osnovni premaz, ubacite ruku u UV lampu na 30 sekundi. (Vreme se može razlikovati u zavisnosti od vrste lampe).

Peti korak: Nalakirajte nokte

Izaberite boju (ili boje) i počnite sa lakiranjem. Između svakog nanošenja stavite ruku u UV lampu dok ne dobijete lepu, prozirnu boju. U proseku su to 2 do 3 sloja boje.

Šesti korak: Nanesite gornji sloj

Nakon što ste završili sa lakiranjem, vreme je za poslednji sloj. Kada nanesete poslednji sloj, potrebno je da ponovo ubacite ruku u UV lampu. Za još lepši finalni izgled možete naneti nekoliko kapi ulja za kutikule kako bi vam nokti izgledi negovano, a koža hidrirano.