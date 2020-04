EVO šta boja veša koji nosite otkriva o vama!

Za žene koje nose crveni veš često kažemo da su strastvene, ali o lepšem polu govore i druge boje donjeg rublja.

Zene koje nose crveni veš često kažemo da su strastvene, ali o lepšem polu govore i druge boje donjeg rublja. Psiholog Karen Heler smatra da boje utiču na raspoloženje, ponašanje, na to kako nas drugi doživljavaju, ali otkriva i kakva je žena ljubavnica.

- Igrom bojama možete da "začiniti" seksualni život - kaže Karen. - Žuti grudnjak nose žene koje su odane partneru i žude za nežnošću, a one koje preferiraju crveno ne gube vreme na romantične igrice, vole uzbuđenja i da isprobavaju nešto novo u spavaćoj sobi.

Dame koje rado nose ružičasti, svetloplavi ili zeleni veš zrače ljubavlju i optimizmom. Imaju detinjasti šarm, okolina ih doživljava kao neodoljive, vole da se zabavljaju i uvek su u potrazi na novim pustolovinama. Ako uglavnom nosite grudnjak boje kože to znači da ste organizovana, prirodna, realna i opuštena osoba koja ništa ne krije.

Žene koje preferiraju beli veš nastoje da sačuvaju privatnost. To je boja nevinosti, strasti i tajni, ali rado ih nose i žene koje žele da istaknu prirodnu lepotu. Bela je karakteristična za smirene i ozbiljne žene, one koje brinu o partneru i ne plaše se sopstvenih emocija. Crna boja ukazuje na skrivene emocije, govori o hrabroj i ambicioznoj ženi koja naginje klasičnom stilu i ne prati modne trendove. Želi partnera sa kojim može da ostvari dugu i ozbiljnu vezu, ali to ne znači da pristaje na monoton odnos.