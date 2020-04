Za nju pravila ne važe: Džej Lo vežbala u zatvorenoj teretani i pokazala kakvo telo ima

Iako je teretana u Majamiju u kojoj redovno vežbaju zatvorena za javnost zbog koronavirusa, par je ipak imao dozvolu da ode tamo.

Pedesetogodišnja pop zvezda i njen verenik (44) viđeni su kako ulaze na zadnji ulaz i očigledno su dobili posebnu privilegiju.

"Ova teretana nije otvorena, ostanite u kući, ostanite sigurni", piše na natpisu na zadnjoj strani tog mesta koje su njih dvoje često posećivali pre izolacije.

Dženifer je došla da vežba u majušnom sportskom topu, koji je istakao njen ten i figuru plesačice.

Uklopila je top sa šarenim helankama sa visokim strukom i stavila i sunčane pilotske naočare.

Zvezda je umotala kosu u punđu i nosila je naravno kao i uvek bocu vode sa monogramom.

Jennifer Lopez and Alex Rodriguez get VIP access to their regular gym which has a closed sign posted | Daily Mail Online https://t.co/4r8a765wRG