Za ovih pet stvari ni ne znate da ih muškarci gledaju kod žena

Iako žene misle drugačije, muškarce na njima privlače baš ove stvari.

Nauka je pokazala da velika većina muškaraca na ženama preferira lep osmeh i lepe oči, piše Your Tango.

Na pripadnicama lepšeg pola njima se dopadaju i ove stvari koje vam sigurno nisu bile prve na pameti:

Specifična šminka

Prema anketi koju je sprovela stranica za onlajn upoznavanje Zoosk, muškarcima se najviše sviđaju žene koje nose malo šminke, odnosno koje neguju prirodan izgled. Najviše ih odbijaju tamni ruževi i izražajan "smokey eye".

Određen obim struka i bokova

Jači bokovi muškarce asociraju na zdravlje i plodnost, zbog čega većinu njih više privlače žene s uskim strukom i širim bokovima.

Nošenje crvene boje

Crvena je inače boja strasti. Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu Ročester pokazalo je da su muškarci voljni više novca da potroše na ženu obučeno u crveno jer tako deluje zavodljivije i atraktivnije.

Dobar i pozitivan stav

Studija objavljena na portalu "Society for Personality and Social Psychology" dokazala je da muškarce najviše privlače žene s pozitivnim stavom i vedrim ponašanjem, kao i one koje udovoljavaju njihovim potrebama.

Viši ton glasa

Ovo je ono što muškarci smatraju pravom odlikom ženstvenosti, dok žene vole frajere dubokog glasa.