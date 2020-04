4 saveta francuske stilistkinje za savršen red u plakaru: Sredite svoje stvari jednom za svagda! (FOTO)

Mnogima popularna knjiga, a kasnije i serijal Mari Kondo nije uspeo da pomogne kada je u pitanju sređivanje životnog prostora.

Ona je imala jednu veoma važnu lekciju, a to je da ono što te u domu ne čini srećnim, baci. Bilo da je u pitanju vaza, bluza ili komad nameštaja. Njen način slaganja garderobe i sitnica po kući probale su mnoge žene ali su se uverile posle nekog vremena da im je i to zamorno.

Zato vam donosimo još jednostavniji način sređivanja garderobe, ovog puta od jedne francuske stilistkinje koja je postavila nekoliko sjajnih pitanja koja nam istog momenta pomažu u tome da odlučimo da li da zadržimo neku krpicu, cipele ili tašnu ili da ih izbacimo iz upotrebe ali i iz svog životnog prostora.

Pa da počnemo:

1. Korak: Stvari koje nosite svakodnevno

Odvojite stvari koje nosite svakoga dana, bilo da je to trenerka, suknja, farmerke i to stavitena jednu gomilu. Znači sve komade koje nosite najčešće. Organizujte ih po kategorijama i bojama. Od crne do bele, pantalone, suknje, haljine...Tako ćete mnogo lakše videti koje boje preovladavaju u vašem stilu, kakvi krojevi i sl.

2. Korak: Stvari koje nikada ne nosite (one koje volite, a ne nosite i one koje vam se više ne dopadaju)

3. Korak: Stvari koje ne nosite razvrstavamo u 3 grupe

Prva grupa - Stvari za koje ste sigurni da nećete nikad obući. Nešto vam stoji kako ne treba, ima neko oštećenje i sl.

Druga grupa - Ne želim ovo sada da nosim, ali nisam sigurna da želim da se otarasim. To su komadi koje možete da sklonite na neko vreme u kofer i stavite ispod kreveta i sl. Ako prođe neko vreme, a da na te stvari ni ne pomislite, tada je vreme da ih se rešite.

Treća grupa - Volim ovaj komad ali ne znam kako da ga nosim. Ovu grupu komada možete da probate da iskombinujete sa stvarima koje nosite svakodnevno. Ako recimo imate košulju koju nikada ne nosite i suknju koju nosite, spojite ih i isprobajte je recimo sa nekim širokim pojasom ili jednostavno zavežite košulju oko struka. Na taj način uštedećete na novim krpicama za koje mislite da su vam neophodni, a zapravo već možda imate sve što vam je potrebno samo ih niste nosili na pravi način. Slikajte na podu te nove kombinacije koje ste napravili, možda vam baš u momentima "Nemam šta da obučem" budu spas. Napravite folder u svom telefonu sa tim fotografijama koje možete pogledati svaki put kada vam ponestane inspiracije.

4. Korak: Kategorije - Organizujte sada svoj orman po kategorijama i paleti boja. Dakle, pantalone, suknje, haljine, bluze i to po bojama - od bele do crne. Isto uradite i sa cipelama, tašnama i aksesoarima. Ako imate plakar u kojem imate prostora da većina odevnih predmeta visi, iskoristite taj prostor da okačite što više stvari i to po principu jedna stvar - jedna vešalica.

Ovaj način će vam pomoći da kada se spremate za bilo koju priliku, moći cete da, u samo nekoliko sekundi pronađete savršenu kombinaciju.