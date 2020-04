POSTOJI PRAVI KRIVAC I ZA TO! Ako te muž stalno kritikuje, evo koga da kriviš i kako da odgovoriš

Nema teže kritike od one koja dolazi od osobe koju volite.

Kada vam stigne kritika od supruga ili momka, postoji 7 ključnih tačaka o kojima morate da razmislite, kako biste mogli pravilno odgovoriti na kritiku:

O muškoj kritici

Žrtva

Ako vas muž često kritikuje moguće je da stvarate sliku žrtve. Sasvim je uredu ako se svesno žrtvujete zbog dece, jer ste žena, a to nam je donekle u genetskom kodu. Međutim, ako stalno imate stav žrtve, sigurno ćete privući muškarca tiranina. Stalna kritika muškarca je jasan znak da nesvesno nosite oreol žrtve. Sasvim je druga stvar ako vam se "sviđa" kako stvari stoje. Partner vas kritikuje, nakon čega sledi kazna.

Šta da radite u takvoj situaciji? Odovor: bežite, promenite sve, krenite iz početka! Odbacite ulogu žrtve. Počnite da radite na sebi. Adekvatan muškarac će početi da se menja paralelno sa menjanjem vašeg stanja.

Konstruktivno

Postoji tip ljudi koji nije u stanju da prihvati kritiku ni u jednoj situaciji. Čak i ako je ta kritika objektivna i poštena. Na primer, partner je rekao da torta koju planirate da ponesete u goste nije dobra, zato što sadrži kikiriki. Njegovo obrazloženje je da postoje ljudi alergični na kikiriki, pogotovo deca, pa nije dobro da im poklonite baš tu tortu.

Kada je kritika konstruktivna, to znači da morate da se prilagodite situaciji. Razlika između konstruktivne kritike i neadekvatne je u tome što konstruktivna kritika nema optužbe, prigovaranje, nezadovoljstvo. Sadrži elemente rešavanja problema, a ne kažnjava počinioca. Besmisleno je vređati se na takvu kritiku, jer ona može doneti samo koritist. Važno je razumeti razliku.

Destruktivna kritika

Razlog za ovu kritiku krije se u vašoj vezi, ali i u unutrašnjem stanju vašeg muža/momka. Možda ste ga nečim povredili, ponizili... I zato on nije u stanju to da zaboravi pa dolazi do negativne kritike ili destruktivne kritike. Ovakva kritika se lako uočava i nema potrebe da krivite sebe ili da se pitate: "Šta sam sada uradila?" Ako vas partner često kritikuje kako privlačite muške poglede, kako niste verni i td, moguće je da on oseća krivicu jer se tako ponaša, pa vama prebacuje.

Lančana kritika

Ako ste doživeli agresiju na radnom mestu, verovatno ćete tu negativnu emociju preneti dalje. Doći će do neke svađe, kritike, a da ni jedna strana nije svesna šta je uradila. Ako vas muškarac kritikuje kada dođe sa posla, moguće je da mu je potreban "oduvni ventil" kako bi malo odahnuo. Kada je reč o ovoj kritici veoma je bitno da ne odgovorite na nju, nego da ga jednostavno pitate šta je to što ga muči? Ne dozvolite da se neko iživljava nad vama, samo zato što je pod pritiskom. Ako je kritika bez pokrića, mirno pristupite rešavanju problema.

Nasledna kritika

To je prilično važan faktor na koji morate da obratitite pažnju. Ako njegovi roditelji komuniciraju tako što se stalno prepiru, kritikuju, nezadovoljni su, on će takav odnos shvatati kao normalan. Bilo kakva normalna komunikacija sa takvim muškarcem je nemoguća, pa je najbolje da bežite glavom bez obzira. On u takvoj komunikaciji ne vidi problem, a gde nema problema nema ni rešenja. Međutim, ako uočite da muškarac ima želju i volju da se promeni, vreme je da sa njim lagano započnete promene. Ali onda ste na klizavom terenu da mu umesto žene postanete učiteljica.

Samopotvrđivanje

Ako vas muž stalno kritikuje, verovatno mu je potrebno da u svojoj glavi izgleda kao muškarčina. U pitanju je njegovo samopoštovanje. Ako muž nije sklon kritici, pa odjednom počne da vas stalno kritikuje, sasvim je verovatno da je u pitanju njegovo samopoštovanje. Recimo da mu se desio: nasumični fijasko na intimnom planu, na poslu, izgubio je nešto njemu bitno i td. Savet psihologa je da ga hvalite, da mu podižete ego. Ali malo koja žena može da hvali muškarca, dok je on kritikuje. Možda samo ona koja ima želju da glumi žrtvu.

Lažno ogledalo

Recimo da muškarac kaže da ste debela, a i on je sam gojazan. To znači da mu se ne dopada ona osobina koju i sam poseduje. Ili vam kaže: "ali Bojanova žena je mnogo bolja..." Vi na tu kritiku odgovorite da Bojan svoju ženu sasvim drugačije tretira nego on vas. Svakome po zaslugama. Budite smirene i pokušajte razumno da mu objasnite da se ovakva kritika ne toleriše.

Šta da radite kada vas muškarac kritikuje?

Ne ćutite! Svaka ugušena emocija postaje bolest. Ako ugušite pritužbe na njegove kritike - to je direktan put ka uništenju ličnih odnosa. Samozadovoljna žena će primiti na znanje konstruktivnu kritiku. I pravilno će garaditi kontakte sa mužem. Ne zboravite da u vezi mora da bude ljubavi, nežnosti, da shvatite da svaki čovek ima slabost... Ako shvatite pozadinu muške kritike, onda na nju možete adekvatno reagovati.