Simptomi PMS-a kod žena još gori u izlolaciji! Ginekolog otkriva šta ne bi trebalo da radite!

Mnoge žene u ovom periodu imaju osećaj da je PMS intenzivniji

Samoizolacija uzrokovana pandemijom korona virusa dovela je do toga da vreme provodimo kod kuće. Osim što ova situacija pojačava osećaj anksioznosti i teskobe, hormonske promene kod žena mogu dodatno da pojačaju negativne emocije.

"Simptomi i problemi koje uzrokuje predmenstrualni sindrom ostaju slični uprkos karantinu, ali kod onih žena koje se osećaju teskobnije same po sebi i koje kao i svi drugi trenutno borave u zatvorenom prostoru, te se psihološki teže nose sa samoizolacijom, onda je mogući porast subjektivnog utiska i negativnih osećanja za vreme PMS-a", kaže ginekolog i ginekološki endokrinolog Ula Marton.

Dnevne aktivnosti i obaveze na koje smo navikli, korisne su da se žene usredsrede na druge stvari, dok u ovakvim slučajevima to izostaje.

Istovremeno, izostanak fizičke aktivnosti i pravilne ishrane mogu pogoršati stanje.

"Žene koje su po prirodi nervoznije su u ovoj situaciji anksioznije. Na primer, dolazi do povećanog konzumiranja nikotina i kofeina što može samo da pogorša postojeće stanje", kaže dr. Marton, te dodaje da mnogi često u ovakvim trenucima posegnu i za alkoholom jer im donosi trenutnu relaksaciju. Ali, to dovodi do pogoršavanja simptoma i subjektivnog osećaja usled PMS-a.

"Svakako treba paziti na ishranu i prilagoditi vežbanje unutar zatvorenog prostora. Od namirnica treba naglasiti da je važan dovoljan unos magnezijuma kojeg ima u orašastim plodovima", savetuje dr. Marton, te dodaje da je važno jesti i ribu koja je bogata omega-3 masnim kiselinama.

Sa druge strane, izbegavajte začinjenu hranu, mlečne napitke i mlečne čokolade, kao i namirnice sa skrivenim šećerima poput gaziranih i zaslađenih sokova.

"Vežbanje će pomoći u smanjivanju simptoma PMS-a. Prema uputstvu epidemiologa, samostalna šetnja u vreme kada se ne očekuje veći broj ljudi, na primer u rano ujutro može da pomogne. Idealno je vežbanje u zatvorenom prostoru je s prostirkom na podu, uz otvoreni prozor ili na balkonu, u periodu od minimalno 15 do 20 minuta svaki dan", kaže ona.

Iako mnoge žene često misle da će im pomoći, tople kupke nikako nisu preporučljive.

"To utiče na proširenje krvnih sudova, možda donosi trenutni osećaj ugode i topline, ali zapravo se ne preporučuje. Bolje je samo se istuširati", zaključuje dr. Marton.