SUMNJATE DA GLUMI ORGAZAM: Evo kako da otkrijete da li je žena stvarno doživela vrhunac

Većina će se saglasiti da je glumljenje orgazma glupost koja ne koristi nikome, jer partner neće znati da nije "zadovoljio", a partnerka koja ga odglumi smanjuje šanse da ga sledeći put doživi s istim partnerom.

Dok oko 30 odsto žena nemaju problema s redovnim doživljavanjem vrhunca, ostalih 70 odsto ga doživljava znatno ređe - otprilike tokom svakog petog seksualnog odnosa, s tim da postoji čak 15 odsto žena koje otkrivaju da nikad nisu doživele seksualni vrhunac ili su to doživele tek jednom do dva puta u životu.

Ipak, studije pokazuju da je više od 90 odsto žena u nekom trenutku odglumilo orgazam, najčešće da ne povrede partnera. To ne zvuči tako neobično ako spomenemo činjenicu da oko 20 odsto muškaraca veruje da su toliko dobri ljubavnici da njihova partnerka ne mora da glumi, odnosno da je nemoguće da je ne zadovolje i da ih slaže.

Dah i tišina otkrivaju pre nego glasno stenjanje

Generalno, jasni znaci orgazma su grčenje mišića - najčešće vaginalnih, što uzrokuje osećaj da je "uža dole". Takođe, mogu se pojaviti i grčevi u nogama.

Kod pojačanog intenziteta stimulacije u kojima njen dah postaje kratak, a uzdasi glasniji, nakon postizanja pravog vrhunca ona će zastati, jer će joj trebati barem nekoliko sekundi za oporavak. Velikom broju žena će nakon orgazma pocrveneti deo grudi iznad dojki gde je koža tanka zbog navale hormona.

To što glumi ne znači da ne uživa

Čak i ako ona glumi orgazam, to nipošto ne mora da znači da ona ne uživa u seksu. Naime, istraživanja pokazuju da je kod žena najveća aktivnost u centrima za užitak u mozgu za vreme seksa, odnosno "na putu do orgazma", dok neposredno pre samog vrhunca aktivnost naglo pada. S druge strane, kod muškaraca je aktivnost u tim delovima najveća upravo za vreme same ejakulacije.

Naime, više od dve trećine žena barem jednom je odglumilo orgazam, a 30 odsto njih radi to redovno i to najčešće u najboljoj nameri, pokazala je studija američkog Univerziteta Templ i koledža Kenjon na više od 400 heteroseksualnih žena. Prema njima, glumljenje vrhunca čini seks prijatnijim i za njih, a ne samo partnera.

Da, glumi se zbog partnera

Oko 75 odsto žena priznaje da su lažirale orgazam stenjanjem i sličnim radnjama iz najjednostavnijeg mogućeg razloga - jer se partner nije ni najmanje potrudio da ih dovede do vrhunca.

Četvrtina žena orgazam će odglumiti kako bi pre završile seks - zato što im predugo traje ili zato što je monoton, a osećaju kako neće postići vrhunac.

Tek jedan procenat žena glumi orgazam iz altruističnog razloga - prema kojem one ne žele da povrede partnerova osećanja. One su svesne da bi istina mogla da stvori pritisak zbog kojeg bi seks pričinjavao manje zadovoljstvo i njoj i njemu.

Jedini razlog koji nema veze s njim

Strah i nesigurnost su motivi kod žena koje se ne osećaju dobro u svom telu, a tim razlogom se opravdavaju i žene sa slabijim samopouzdanjem, manjkom seksualnog iskustva ili pak one koje smatraju da s njima nešto nije u redu jer ne mogu da postignu vrhunac. To je uzrok glumljenja kod trećine žena koje praktikuju "lažiranje vrhunca".