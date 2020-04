I deci je teško u izolaciji - Pet ideja uz koje će karantin pamtiti po dobrom i biti fizički aktivni

Naime, fizičko kretanje jedna je od osnovnih dečjih potreba. Naime, deca od rođenja u sebi imaju instinktivnu potrebu za kretanjem. Veoma je važno podsticati ih na to jer se time razvijaju njihova fizička, motorička, kognitivna i emocionalna obeležja.

Prema preporuci Svetske zdravstvene organizacije, u svakodnevicu dece trebalo bi da bude uključeno barem 60 minuta umerene do intenzivne fizičke aktivnosti.

Zato vam predstavljamo nekoliko "zaboravljenih" igara za kojima možete posegnuti tokom ovih toplih dana, a ukoliko nemate svoje dvorište ili terasu, sve one mogu da se prilagode i uslovima u zatvorenom prostoru.

1. Lov na blago

Traženje "blaga" mnogima je jedna od dražih igara jer u sebi ujedinjuje fizičko kretanje, ali i razmišljanje i zaključivanje. Dakle, nacrtajte kartu svog dvorišta ili stana, označite osnovne tačke za lakše snalaženje, a potom označite i mesta sa "skrivenim tragovima". Sve može da vodi do jednog mesta na kojem će ih čekati "blago". Na primer, to "blago" mogu da budu neki slatkiši ili papirići na kojima će biti ispisane iduće aktivnosti u danu ili pak ono što ćete sve uraditi jednom kada prođe izolacija. Na šarene papiriće možete da ispišete poruke poput: odlazak na sladoled, šetnja u šumi, dodatnih 15 minuta igre s prijateljima i slično – sve ono što jedva čekate i vi i oni.

2. Trka u vrećama

Sećate li se nekadašnjih proslava dana škole kada bi i roditelji bili prisutni pa su se izvodile igre poput trka u vrećama? Zašto to ne biste pokazali i svom detetu. Ako nemate kod kuće platnene ili jutene vreće, mogu vam poslužiti i plastične, samo pritom pazite da površina po kojoj se skače nije klizava. Odredite startnu i ciljnu liniju i krenite u trku. To je nešto što će dete zauvek pamtiti.

3. "Kvidič"

Ako je vaše dete ljubitelj Harija Potera, onda jasno poznaje jedan sasvim poseban sport s posebnim pravilima – kvidič! Skoro sve što vam je potrebno za ovu igru, već imate kod kuće. Pronađite hula-hop obruče i trakom ih pričvrstite za pod ili travu (ako ste spretniji, možete da napravite i drveno postolje za hula-hop od viška starih dasaka ili starih drški metle), potražite lopte i eto ga. Uz malo vremena i kreativnosti bilo u dvorištu ili stanu možete da napravite pravo malo takmičenje za čarobnjake. I da, ne zaboravite da uključite maštu i zamislite da imate i "Nimbus 2000".

4. Kuglanje

Iako ovih dana ne možemo u kuglane, to ne znači da malu kuglanu ne možemo da napravimo u dvorištu ili bilo kojem kutku stana. Sve što vam treba je nekoliko praznih plastičnih boca i jedna loptica. Boce postavite u obliku trougla, nabavite bilo kakvu loptu (poslužiće sve od one teniske do lopte za odbojku) i krenite u sabiranje srušenih "čunjeva".

5. Poligon

Zašto čitavo dvorište, terasu ili sobu ne biste pretvorili u pravi mali sportski teren? Prisetite se kako je to nekada izgledalo na vašim časovima fizičkog i osmislite prepreke koristeći ono što već imate kod kuće – igračke, lepljive trake, lopte, kocke.