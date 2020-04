ZEMLJOTRES U SVETU MODE! Žena koja je dizajnirala venčanicu Megan Markl napustila Živanši

Britanska dizajnerka koja je 2018. dizajnirala venčanicu Megan Markl za njeno venčanje sa princom Harijem u Vindzoru, nakon preuzimanja važne uloge u "Žiavnšiju" rekla je da je počašćena što je dobila priliku da neguje njegovu zaostavštinu, ali i da započne njegov novi život.

Kler Vejt Keler koja je bila kreativni direktor "Pringle" u Škotskoj i "Kloi" uradila je mnogo za modnu kuću, piše "Gardijan" koji donosi vest o njenom odlasku.

Vratila je visoku modu, a kako je rekla Sidni Toledano, šefica grupe "LVMX" koja poseduje "Živanši", vratila je zapravo osnovne vrednosti osnivača Huberta de Živanšija i njegov urođen osećaj za eleganciju.

Clare Waight Keller, Designer of Meghan Markle’s Wedding Dress, Out at Givenchy https://t.co/rsD9dn4Ljr pic.twitter.com/kQBOvRQBOn