Postoji ODLIČAN RAZLOG za visoke potpetice u krevetu

Visoke potpetice u krevetu - nositi ih ili ne? I zašto?

Poznato je da su pripadnice lepšeg pola nepisanim pravilm "zadužene" za zavođenje partnera. S tim ciljem one posežu za svim manje ili više raspoloživim oružjem. Sa željom da pojačamo seksualnu tenziju i dovedemo drugu osobu do uzbuđenja, spremni smo na različite poduhvate.

Sexy donje rublje koje devojke obično nose u krevetu, sasvim je redovna pojava. Međutim kada se pomene nošenje visokih potpetica u istom mnoge će zastati i razmisliti da li da se upuste u ovakvu avanturu. Zašto je to tako, otkrivamo vam ovom prilikom.

Pre svega čini se da im zabrinutost stvara sloboda, koju imaju utisak da neće imati u datoj situaciji. Jer cipele, a naročito one sa visokom štiklom su namenjene za hodanje, i to zahtevno hodanje, a ne za ležanje. Naprotiv, visoke štikle vam omogućavaju da apsolutno zagospodarite teritorijom i situacijom! Drage dame setite se i same koliko ženstvenije izgledate kada vaše visoke potpetice izduže vaše noge i zategnu sve mišiće na njima.

Visoke štikle donose tu sasvim dovoljnu dozu "bezobrazluka" u vašu spavaću sobu. Kada treba da začinite malo stvari na polju seksa one predstavljaju najlakše rešenje, uvek na dohvat ruke. Gotovo da ne postoji muškarac koji se neće okrenuti ili uzdahnuti da devojkom u visokim štiklama na ulici. Zamislite tek njegovo oduševljenje kada je u pitanju njegova devojka oskudno obučena, i još u štiklama koje ističu njenu gracioznost.

Činjenica je da visoke potpetice imaju posebnu moć, te da će rasplamsati strast u krevetu. Ponekad će samo one i biti dovoljne za višestruko zadovoljstvo. Nošenje visokih štikli u krevetu čini da se osobe ženskog pola osećaju ženstvenije i zavodljivo, što im daje dodatnu motivaciju za seksom.

Vaš partner će vam biti i više nego zahvalan ako ga iznenadite visokim potpeticama u krevetu!