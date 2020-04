SPREČITE GOMILANJE KILOGRAMA TOKOM IZOLACIJE! Ovo su trikovi

Postoji nekoliko trikova kojima možete da izbegnete štetne posledice života u zatvorenom prostoru, bez kretanja.

Manjak kretanja tokom izolacije može da dovede do velikog gomilanja kilograma. Kada to traje duži vremenski period, ovaj problem nije samo estetski, već može da vodi u oboljenja kao što su gojaznost, dijabetes tipa 2 ili hipertenzija. Zbog toga je važno ne gladovati, imati redovne obroke, ali bazirane na zdravim namirnicama, kao što su pre svega voće, povrće i nerafinisane žitarice. Uz to, lagana fizička aktivnost prilagođena godinama i zdravlju je neophodna, čak i u kućnim uslovima.

Postoji nekoliko trikova kojima možete da izbegnete štetne posledice života u zatvorenom prostoru, bez kretanja. Stručnjaci preporučuju da se pridržavate sledećih pravila.

Sporazum sa sobom

Sprečite nesvesno grickanje nezdravih namirnica tako što ćete napraviti sporazum sa sobom. Svaki put kada poželite nešto nezdravo, recite sebi da je to u redu, samo ako prethodno uradite nešto zdravo za svoje telo. Obavežite se da obiđete ceo stan ili kuću pet puta, ako uzmete jedno parče čokolade. Ako napravite 500 koraka, dozvolite sebi još jedno, a ako uradite recimo 15 čučnjeva, još jedno.

Promenite ukus

Sledeći put kada poželite da krenete za kolačima, picom ili drugom nezdravom hranom, promenite ukus u ustima i "presecite" tu želju, kažu stručnjaci. Kada su u kući namirnice koje možete da pojedete u velikim količinama, uradite jedan trik. Idite do frižidera i uzmite komad šargarepe, brokololija ili paprike, sažvaćite i progutajte, kako biste suzbili želju za nečim slatkim. U devet od 10 slučajeva, ovaj trik funkcioniše, kažu poznati dijetetičari.

Odredite "magičnu reč"

Ukoliko je cilj da ostenete zdravi, da ne stvorite rizik od oboljenja ili da ojačate svoj karakter, odaberite jednu reč koja vaš cilj opisuje. Svaki put kada hoćete da donesete nezdravu odluku, pomislite na tu jednu reč koja vam znači. To može da bude "snažan", "odlučan", "pokretan", "zdrav", "vitak"... Tako ćete se podsetiti zbog čega je dobro za vas da izbegnete nezdrave navike i povratićete kontrolu nad svojim postupcima.

Presvucite se u opremu za vežbanje

Kada ne budete bili motivisani i budete želeli da preskočite vežbanje, samo se presvucite u opremu za vežbanje i recite sebi da ćete se samo istezati. Umesto da sednete na kauč da uradite neke vežbe istezanja ili ostanete u svakodnevnoj odeći, obujte patike i sportsku odeću. Kada se u sportskoj opremi istežete i osetite koliko vam prija da se krećete, veća je verovatnoća da ćete nastaviti sa vežbama, kažu stručnjaci.

Bukirajte termin treninga

Za svakodnevno vežbanje uvedite određeni termin, koji ako preskočite, treba da odredite novi. Na taj način, nećete preskočiti razgovor sa prijateljima preko društvenih mreža ili omiljenu seriju samo zbog vežbanja, ali ćete tu rutinu obaviti u tačno vreme koje ste odredili istog ili narednog dana. Tako dajete sebi prostora za duge aktivnosti koje naknadno iskrsnu, ali ostajete pri tome da je vežbanje takođe važna obaveza.