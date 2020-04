Američki psiholog otkriva! Ovo su ČETIRI POKAZATELJA da nešto nije U REDU SA VAŠIM BRAKOM!

Izvor: Still, Foto: Unsplash.com | |

Odnosi između su nauka za sebe. Američki psiholog Džon Gotman proučava odnose već 40 godina i utvrdio je 4 opasne vrste ponašanja koje on naziva “četiri jahača apokalipse”.

Pažljivo proučite preporuke ovog stručnjaka kako bi ste osnažili, ojačali i vratili ljubav u braku.

1. Ponašanje u kojem se partner ismejava

Pokazatelji: Jedan od partnera ismejava ovog drugog privatno ili u javnosti, daje partneru uvredljive nadimke i ne ceni njegovo mišljenje. Jednostavno rečeno, bračni drug pokazuje ovim ponašanjem da ne ceni svog partnera i da se pored nje/njega oseća mnogo važnije.

Kako to popraviti: Stavite se u poziciju voljene osobe koja je postala predmet ruganja i pokušajte da sagledate situaciju iz njene tačke gledišta. A onda se podsetite koliko volite tu osobu, svaki put kada je želite ismejavati.

2. Preterana kritičnost

Pokazatelji: Jedan od partnera biva razdražen zbog svake greške koju drugi partner čini, čak se vraća i na slične situacije iz prošlosti. Kao rezultat toga, to čak nije ni greška koju bi trebalo kritikovati, već je to partnerov karakter, što će rezultirati rečima poput “Ti uvek sve radiš pogrešno.”

3. Odbrambeno ponašanje bez preuzimanja odgovornosti

Pokazatelji: Jedan od partnera misli da je učinio nešto pogrešno, a kako bi se izbegle kritike, odmah se pokušava da se brani i to prilično agresivno. Takvo stanje karakteriše se frazama poput “Zapravo, nisam to ni trebao da učinim” “To nije moja krivica!” I tako dalje. Kao rezultat toga, drugi partner odgovara takođe oštro, i to sve završi bolnim uzajamnim optužbama.

Kako to popraviti: U takvim slučajevima, mnogo je lakše da partneri preuzmu odgovornost za svoje ponašanje i izvine se jedno drugom. Tada nećete gubiti puno vremena na besmislene argumente, a možete ga potrošiti na ugodnije stvari.

4. Izbegavanje sukoba i ignorisanje partnera

Pokazatelji: Kada osete da dolazi oluja, neki ljudi vole da odgovore na pritužbe brzo i bez ikakvih emocija. Alternativno, neki ignorišu svog partnera na sve moguće načine.

Kako to popraviti: Nemoj bežati ili ostati sami sa svojim emocijama. Pokušajte da ješiti problem odmah na miran i staložen način, to je tvoj partner, tvoj suprug/supruga, jer sve što se stavlja pod tepih s vremenom postaje sve veće i veće i dolazi do rasprsnuća.