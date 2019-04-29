AKTUELNO

Lifestyle

Nestvarna cvetna bajka: Da li je ovo najlepši park na svetu? (FOTO)

Izvor: still.kurir.rs, Foto: Unsplash.com ||

Trošenje reči da bi se opisala ova lepota je zaista suvišno.

Asikaga cvetni park u Japanu smešten je u gradu Asikaga, osamdesetak kilometara udaljenom od Tokija. 

Važi za najbolje mesto u Japanu za proučavanje japanskih vrtova glicinija, a neki ga svrstavaju i među najlepše parkove na svetu. 

Prostire se na oko 94.000 metara, a najpoznatiji je po Velikoj gliciniji –stablu koje je staro oko 150 godina.

Zahvaljujući tim biljkama penjačicama, ceo park prekriven je takozvanim cvetnim zavesama u svim duginim bojama.

Park je otvoren tokom cele godine, ali najviše se preporučuje posetiti ga od sredine aprila do kraja maja.

View this post on Instagram

ГДЕ ЖЕ ПРАВДА? ⠀ Сразу хочу поблагодарить за проявленный интерес и активность под постом с фактами, было интересно и мне посмотреть, кто как ответит 💜 ⠀ Раскрываю карты 🃏 ⠀ 1️⃣ ✅Закончила школу с медалью, академию с красным дипломом, была старостой и там и там ➖ тут всё понятно, кто-нибудь знает, как избавиться от синдрома отличника? 😅🙈 Совсем не жизненно необходимое качество 🔫 ⠀ 2️⃣ ✅Подралась с девчонкой из-за парня, поломав при этом свои длинные ногти ➖ да, было дело... причём, первый и единственный раз в жизни. Парень в прошлом, а вот с девчонкой отлично общаемся и по сей день 😆 Наташа, привет 🤘🏼💃💃🍷🍹🍾🥂 ⠀ 3️⃣ ✅В школе занималась в танцевальном коллективе, участвуя в различных танцевальных соревнованиях ➖ наши танцы в сердце навсегда ❤️ у нас на троих с девчонками был даже сольный номер✨ @va_lentina3357 огромная Вам благодарность за ваш труд и вклад в наши тела и душу 🎶💃💃💃💃💃 ⠀ 4️⃣ ✅В академии группой "арендовали" пустую аудиторию для отмечания праздника, после чего меня вызвали в деканат ➖ ну, как арендовали...нашли пустую, закрылись, накрыли стол, включили музыку...🤣 А, так как, кто староста? Правильно! Пройдите-ка в деканат! ⛔ ⠀ 5️⃣ ❌Отлично знаю английский язык, свободно разговариваю на нём ➖ и да, за время карантина ничуть не подтянула его, ни одного курса не прошла, не самообучилась 😜 Знаю, что пригодится🙌🏼 когда пригодится, тогда и усовершенствую уровень школьной программы😅 ⠀ 6️⃣ ✅Кидала с восьмого этажа яйца, картошку, шарики с водой ➖ грешна 🙈 но, это был класс 3, и кидала с другой стороны дома, которая менее прохожая 🤫 больше такое не повторялось...я больше не жила на высоких этажах 😂 ⠀ 7️⃣ ✅У меня была собака, с которой мы вместе прожили 14 лет и вместе сменили один город на другой ➖ Чарлик, болонка смесь с пуделем, слёзно выпрошенный у мамы, как только я его увидела на рынке, где продовали домашних животных... Мы вместе с ним вскоре улетели из Иркутска в Ростов, а оттуда в Развильное. Было много всего 💛Но, расставание моё с ним было крайне печальное... ⤵️⤵️⤵️

A post shared by МОРЕ | ГОРЫ | ОБЛАКА (@vika_sun_sea) on

#Cveće

#Park

#Putovanja

#bašta

<

POVEZANE VESTI

Domaći

DA LI JE RADIO NA SEBI? Milan Stanković otkrio istinu o PLASTIČNIM OPERACIJAMA! (FOTO)

Lifestyle

NAUKA JE REKLA SVOJE: Uradite TEST PRVLAČNOSTI i saznajte ako smete - DA LI STE OBJEKTIVNO LEPI (VIDEO)

Domaći

DA LI JOJ JE MAMA ILI SESTRA? Ana Nikolić objavila fotografiju svoje mame, društvene mreže se usijale (FOTO)

Lifestyle

OPREZNO! Znate li da se*sualne fantazije mogu da budu opasne? Evo kada, kako i koliko!

Zadruga

ONA JE ODLEPILA ZA NJIM, URADIĆE SVE DA BI BILA PORED NJEGA: Miona do kraja raskrinkala Maju i Janjuša! (VIDEO)

Lifestyle

Nema mu ravnog: Ovo je NAJLEPŠI grad na svetu (FOTO+VIDEO)
'