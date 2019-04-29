Nestvarna cvetna bajka: Da li je ovo najlepši park na svetu? (FOTO)

Trošenje reči da bi se opisala ova lepota je zaista suvišno.
Asikaga cvetni park u Japanu smešten je u gradu Asikaga, osamdesetak kilometara udaljenom od Tokija.
Važi za najbolje mesto u Japanu za proučavanje japanskih vrtova glicinija, a neki ga svrstavaju i među najlepše parkove na svetu.
Prostire se na oko 94.000 metara, a najpoznatiji je po Velikoj gliciniji –stablu koje je staro oko 150 godina.
Zahvaljujući tim biljkama penjačicama, ceo park prekriven je takozvanim cvetnim zavesama u svim duginim bojama.
Park je otvoren tokom cele godine, ali najviše se preporučuje posetiti ga od sredine aprila do kraja maja.
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ГДЕ ЖЕ ПРАВДА? ⠀ Сразу хочу поблагодарить за проявленный интерес и активность под постом с фактами, было интересно и мне посмотреть, кто как ответит 💜 ⠀ Раскрываю карты 🃏 ⠀ 1️⃣ ✅Закончила школу с медалью, академию с красным дипломом, была старостой и там и там ➖ тут всё понятно, кто-нибудь знает, как избавиться от синдрома отличника? 😅🙈 Совсем не жизненно необходимое качество 🔫 ⠀ 2️⃣ ✅Подралась с девчонкой из-за парня, поломав при этом свои длинные ногти ➖ да, было дело... причём, первый и единственный раз в жизни. Парень в прошлом, а вот с девчонкой отлично общаемся и по сей день 😆 Наташа, привет 🤘🏼💃💃🍷🍹🍾🥂 ⠀ 3️⃣ ✅В школе занималась в танцевальном коллективе, участвуя в различных танцевальных соревнованиях ➖ наши танцы в сердце навсегда ❤️ у нас на троих с девчонками был даже сольный номер✨ @va_lentina3357 огромная Вам благодарность за ваш труд и вклад в наши тела и душу 🎶💃💃💃💃💃 ⠀ 4️⃣ ✅В академии группой "арендовали" пустую аудиторию для отмечания праздника, после чего меня вызвали в деканат ➖ ну, как арендовали...нашли пустую, закрылись, накрыли стол, включили музыку...🤣 А, так как, кто староста? Правильно! Пройдите-ка в деканат! ⛔ ⠀ 5️⃣ ❌Отлично знаю английский язык, свободно разговариваю на нём ➖ и да, за время карантина ничуть не подтянула его, ни одного курса не прошла, не самообучилась 😜 Знаю, что пригодится🙌🏼 когда пригодится, тогда и усовершенствую уровень школьной программы😅 ⠀ 6️⃣ ✅Кидала с восьмого этажа яйца, картошку, шарики с водой ➖ грешна 🙈 но, это был класс 3, и кидала с другой стороны дома, которая менее прохожая 🤫 больше такое не повторялось...я больше не жила на высоких этажах 😂 ⠀ 7️⃣ ✅У меня была собака, с которой мы вместе прожили 14 лет и вместе сменили один город на другой ➖ Чарлик, болонка смесь с пуделем, слёзно выпрошенный у мамы, как только я его увидела на рынке, где продовали домашних животных... Мы вместе с ним вскоре улетели из Иркутска в Ростов, а оттуда в Развильное. Было много всего 💛Но, расставание моё с ним было крайне печальное... ⤵️⤵️⤵️