ŽIVOT POSLE PANDEMIJE: Na aerodrom će se ići 4 sata pre leta, a u narednih 5 godina LET AVIONOM izgledaće ovako

Život posle pandemije teško da će ponovo biti isti - to se pokazalo i na novim pravilima koje će uvesti avio kompanije, a evo kako će ubuduće izgledati letovi.

Samo ukrcavanje u budućnosti moglo bi da potraje i do četiri sata. Kompanije će, pišu mediji, uvesti pravilo da putnici moraju da se pre leta pojave četiri sata ranije na aerodromu kako bi prošli sve neophodne zdravstvene provere, sve uz obavezno distanciranje od dva metra.

To će, navode dalje mediji, uticati i na cenu avionskih karata koje će poskupeti, a sveukupan doživljaj leta biće veoma nelagodan. Takva situacija mogla bi da potraje narednih pet godina, piše "The Times".

Endru Čarlton, direktor i konsultant ispred Aviation Advocacy kaže sledeće:

- Čak i da večeras počnemo sa vakcinisanjem ljudi, opet bi nam trebalo najmanje dve godine da se vratimo na poslovanje kakvo je bilo pre pandemije. Dakle, ralna je procena da će ovakvo stanje potrajati pet godina.

On opisuje i kako će ubuduće izgledati letovi:

- Biće manje raspoloživih aviona, manje raspoloživih mesta, cene će skočiti i sve u svemu, biće to veoma nelagodno iskustvo. Uz sve to, nosiće se zaštitna oprema i po svaku cenu se održavati fizička distanca - objašnjava on.

Kompanija easyJet je početkom ove godine iznela plan da sva sedišta u sredini uvek budu prazna, i to će i sprovoditi u delo od trenutka kada se avio saobraćaj ponovo ustali.

Obavezna mera razdaljine od 2 metra između putnika mogla bi da znači da će skoro 80 odsto sedišta u avionu biti prazno. Zato, da bi se to isplatilo, prevoznici će morati da dignu cene.

Širom sveta avio kompanije otpuštaju radnu snagu usled smanjenja obima posla - British Airways otkrio je da planira da otpusti 12.000 radnika, što je četvrtina njihove ukupne radne snage.

i Virgin Atlantic na čelu sa Ričardom Brensonom u velikim je problemima. Wizz Air će biti prvi komercijalni avio prevoznik u Britaniji koji će otpočeti sa radom već sutra. Prevoziće na 15 destinacija, poput Budimpešte, Lisabona i Tenerifa, a kažu da će nošenje zaštitne opreme biti obavezno, kao i sva ostala pravila.

Lufthansa nastavlja sa radom od ponedeljka, takođe uz obaveznu zaštitnu opremu i druge mere predostrožnosti, međutim, niko i dalje nije siguran da li će biti letovanja i kako će ono izgledati.