Porodične svađe u samoizolaciji: U braku smo 20 godina, troje dece, a onda je sam saznao šokantnu istinu

Donosimo vam primere ljudi koju su se, uz pandemiju korona virusa, morali da se nose i sa teškim odlukama o razvodu .

Postoje ljudi koji se u svojim vezama ili brakovima osećaju loše, ali tokom samoizolacije partnerski odnosi su se znatno pogoršali. Mnogi su upravo tokom ovog perioda zaključili da više ne mogu zajedno, ali zbog okolnosti su zapravo ostali 'zaključani' s već bivšim partnerom, kaže Suzi Miler, savetnica za razvode.

Osećaj lažne sigurnosti

Džon Chambers (41) razvodi se od Hanah, koja radi u maloprodaji, nakon 20 godina braka. Imaju troje dece, od 13, 11 i 8 godina.

Takođe, slala je i dosta više poruka. Prošle godine smo otišli na odmor na Maltu i bilo mi je čudno jer nije bila aktivna oko planiranja i rezervacije puta, ali želela je da otputujemo", priča on.

Živeli su zajedno, ali Hanah je želela da spavaju u odvojenim sobama.

"Žalio bih se zbog hrkanja, a ona bi se probudila i preselila u drugu sobu i to je postalo navika", priča Džon i dodaje:

Često je telefonirala u automobili koji smo iznajmili. Ćerka me je jednom pitala:

"Zašto je mama u autu?"

Znao sam da razgovara s kolegom s posla i rekao sam:

'To je zbog posla".

A onda je ćerka rekla: 'Zašto mu onda šalje pesme?' Te noći nisam uopšte spavao. Ujutro je doručkovala, a njen telefon se punio u blizini mog telefona.Na ekranu se pojavila poruka. Bila je od njega. Pisalo je: 'Volim te i želim te.", priča Džon. Kaže kako mu se srušio svet. Rekao joj je da je video poruku koju je dobila, a ona je tvrdila da su samo prijatelji, kako ju je jednom poljubio i da ništa više nije bilo među njima. Džon još nije znao prirodu njihovog odnosa.

"Nikad nije priznala šta se dogodilo. Naš odnos se tog trenutka pogoršao. Kad smo se vratili s godišnjeg odmora, rekao sam: 'Ako nastaviš da se viđaš s njim, odlazi'. To je bio moj uslov. Tad je rekla da ja moram da se iselim i ostavim je s decom, jer je ona njihova majka.

Tad sam rekao:

'Zašto ja treba da odem iz kuće? Ti si ta koja je varala, ali to na kraju nikome nije pomoglo.

Kad su stupile na snagu mere samoizolacije zbog korone, bili smo zatvoreni kod kuće, priča Džon.. On radi od kuće, a supruga još uvek ide na posao.

"Sumnjam da nije sama na poslu, odnosno da se viđa s njim. Osećam da me vara s njim. Štaviše, brinem o tome da nas je zarazila virusom, jer ne znam gde je on sve bio", priča Džon.

On i supruga nisu rekli deci da se razvode, jer se u ovoj fazi ništa ne može promeniti, a deca bi očekivala promenu. Supruga je rekla da on treba da se preseli kod mame, ali to mu nije rešenje, jer je njegova majka stara. Iako već žive odvojeno, supruga želi razvod.

"Ne razgovaramo jedno s drugim. Ona ustaje vrlo rano, ja nisam jutarnji tip. Kad završim s poslom, trčim, a to je vreme kada ona jede s decom. Nikad nismo jeli kao porodica u večernjim satima, jer sam se kasno vraćao s posla. Ali, obično bih došao kući da se presvučem, a supruga bi mi nešto pripremila. Sad sam uzimam hranu iz frižidera", priča Džon.

Kaže kako su oduvek imali dogovor da on plaća račune, a ona hranu, što im je postalo navika. Ali, sada kad on jede s decom, ona uzme svoj tanjir i jede u drugoj sobi. Još uvek mu pere veš, ali ne pegla.

"Brinu me deca. Želimo da ih zaštitimo naravno. Ali, stvari postaju očigledne, čuju sve iza zatvorenih vrata. Deca mi ne deluju uznemireno, ali siguran sam da će to uticati na njih", priča Džon.

Kaže kako mu samoizolacija nije loše pala. Siguran je u svoj posao i prihode, ali supruga ništa ne govori o tome kako njena firma stoji, pa veruje da će uskoro morati da razmisle kako će nastaviti dalje.

"Kuća je velika briga. Ranije smo planirali da je prodamo, podelimo prihode i svako krene svojim putem, ali sad to zbog stanja na tržištu nije moguće. Osim toga, to bi bio problem za decu, pa će, kad napokon porazgovaramo s njima o svemu, to ipak biti olakšanje", kaže Džon i dodaje da će možda izgledati sebično, ali da mu se čini kako im je pandemija olakšala razvod.

"Prolazim ličnu krizu, ali celo društvo je u krizi, tako se ne osećam samim. Ali, bojim se da se ne uspavam u lažnom osećaju sigurnosti. Ne želim da mi bude previše ugodno. Volim kuću u kojoj živimo, moram da provodim više vremena s decom. Ali sve će se to promeniti kad se stvari počnu da se vraćaju u normalu", zaključuje.

Porodični trenuci u bašti

Učiteljica Emili Hart (33) se razvodi od supruga Davida posle 11 godina braka. Imaju dvoje dece od devet i pet godina.

"Kraj našeg braka bio je obostrana odluka. Voleli smo se, ali smo zaključili smo da nismo jedno za drugo. Kad parovi dođu do toga da se međusobno mrze, verovatno je olakšanje kad brak prestane, ali nas dvoje, a pogotovo ja, dugo smo se borili s time. Rastali smo se u januaru, a David je odselio u decembru. Iznajmio je sobu, jer je to jedino što smo sebi mogli da dozvolimo. I pokazalo se da smo bili u pravu", priča Emili i dodaje kako su održali rutinu sličnu onoj kad su bili zajedno.

"David i dalje ujutro vodi decu u školu, a posle posla je išao iznajmljenu sobicu kad su deca u krevetu".

Ali, onda joj je rekao da je upoznao drugu. Zapravo je 'uskočio' u novu vezu.Sastali su se krajem decembra, a već razmišljaju o tome da zajedno kupe kuću - priča Emili. Svake večeri morala je da gleda kako njen bivši suprug odlazi kako bi bio s novom osobom s kojom je gradio život. Bilo je to mučno za nju, osetila je da mora više da se zaštiti, postavi neke granice između njih, smanji posete, ili da ga natera da decu viđa van kuće, kako bi se promenile navike. A onda se dogodila pandemija korone i mere samoizolacije.

Kako on nema dovoljno prostora u kojem bi ga deca mogla posetiti, jedini način da bude s njima bio je povratak nazad u zajednički dom. I njemu je teško, jer ne može da viđa osobu u koju se zaljubio, a meni je teško da prihvatim da živimo zajedno iako više nismo porodica. Spavamo u odvojenim spavaćim sobama, kad deca odu u krevet, ja provodim veče u svojoj spavaćoj sobi, dok je on u dnevnom boravku, ali zajedno kuvamo i jedemo kao porodica, te lako zaboravimo da smo razdvojeni - priča Emili. Dodaje kako David svake večeri razgovara sa svojom novom devojkom. Emili nije želela da se ti razgovori odvijaju kući, pa on odlazi u šupu da telefoniram Međutim, priznaje da kad god vidi svetlo u šupi, srce joj je slomljeno.

"Jedno veče nije mogao da izađe u baštu jer su deca kampovala, pa je razgovarao s njom u dnevnoj sobi. Čula sam ga kako joj tepa na isti način kao što je nekada meni, pa smo se tada posvađali. Izvinio se. Htela sam da vičem, ali sam shvatila da to neće ništa rešiti", priča i dodaje kako je u strahu da se tokom pandemije neko od njih ne razboli.

On pati od astme, a ona ima mijalgični encefalitis i Emili ne zna kako bi se nosili s tom situacijom. To je još jedan razlog zbog kojeg ne sme da bude ogorčena, te ne prekidaju odnos.

"Veoma smo oprezni s decom i čini se da su se dobro prilagodili. Nekoliko sam ih puta podsetila da će tata, kada sve ovo završi, opet iseliti. Još ne znaju za njegovu devojku, pa će tada morati da se nose s tim. Ali, trenutno smo zarobljeni - ne možemo prodati kuću, a ne možemo se odvojiti.

Deo mene pokušava da uživa ​​u porodičnom vremenu koje imamo. Na primer, kad smo kao porodica u bašti, trudim se da uživam u tim trenucima, jer su oni ograničeni. Ali, istovremeno sam zabrinuta kako će sve izgledati kada nas on opet napusti", kaže Emili.