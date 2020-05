Običan grip odnosi više života nego koronavirus? Ovo je prava istina

Sezonski grip odnese na stotine hiljada ljudskih života širom sveta, samo u toku jedne godine. Upravo zbog toga su se pojavile tvrdnje da zapravo on ubija više ljudi nego koronavirus SARS-CoV-2.

Iako neki od simptoma zaraze koronavirusom podsećaju na grip - naročito groznica i kašalj, ovaj virus je gori zbog uništenja koje može da prouzrokuje, ne samo u ljudskim životima, već i našem društvu.

Evo nekoliko razloga zbog kojih je koronavirus opasniji od gripa - i zašto su potrebne dodatne mere predostrožnosti:

Koronavirus je zarazniji od gripa

Istraživanje pokazuje da osoba koja je obolela od gripoa inficira u proseku oko 1,28 drugih ljudi. S obzirom da je koronavirus nov, nije jasno da li bi mogao da se raširi tokom leta i koliko. Međutim, ukoliko se u obzir uzme činjenica da se tokom letnjih meseci konstantno širio na Južnoj hemisferi, postoji mogućnost da toplo vreme neće usporiti njegovo razmnožavanje.

Koronavirus ubija mnogo brže

Od oktobra 2019. do početka aprila 2020. grip je u Sjedinjenim Američkim Državama ubio od 24.000 do 62.000 ljudi, prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Ti brojevi su preliminarni, a CDC je saopštio da je od 4. aprila prestao da ažurira svoje procene za ovu sezonu gripa.

Ako je u periodu 1. oktobra do 4. aprilaod gripa umrlo 62.000 ljudi, to znači da su SAD svakog dana imale u proseku oko 331 smrtnih slučaja pacijenata obolelih od gripa. Ukoliko uporedimo sa gripom, u SAD-u je od koronavirusa umrlo više od 62.850 ljudi od februara, kada je prijavljen prvi smrtni slučaj, do kraja aprila. Tako da je od 6. do 30. aprila u SAD prosečno umrlo više od 739 ljudi dnevno.

Koronavirus može da se širi bez pojave bilo kakvih simptoma

Kod gripa je period inkubacije relativno kratak. Ljudi obično počinju da se osećaju loše bezo nakon infekcije, a simptomi se često pojavljuju u roku od dva dana, kaže CDC. To znači da će ljudi koji se razbole od gripa osetiti prve znake bolesni i verovatno će ostati kod kuće, kako bi izbegli kontakt sa drugima. Ali period inkubacije koronavirusa je od tri do čertnaest dana, a „simptomi se obično pojave u roku od četiri ili pet dana nakon infekcije, podaci su Medicinske škole Harvard.

- Znamo da osoba koja je obolela od korone može biti zarazna od 48 do 72 sata pre nego što počne da oseća simptome - ističu stručnjaci sa Harvarda.

Dosadašnja istraživanja ukazuju na to da ljudi mogu najverovatnije da šire virus na druge tokom 48 sati pre nego što počnu da osećaju simptome.

Zato nošenje zaštitnih maski za lice, fizičko distanciranje i smanjivanje kontakata, može pomoći u smanjenju rizika da neko ko je zaražen, ali još nema simptome bolesti, može nesvesno da inficira druge.

- Asimptomatski slučajevi, koji nose virus u sebi, veoma jednostavno mogu da zaraze druge - rekla je An Rimon, profesorka epidemiologije na Univerzitetu UCLA.

Eksperti kažu da bi se broj smrtnih slučajeva gripa mogao drastično smanjiti ako bi mnogo više ljudi primilo vakcinu protiv gripa. Oni navode da ukoliko dobijete vakcinu protiv gripa i kasnije se zarazite virusom, simptomi će verovatno biti manje ozbiljni.