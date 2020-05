Ne očekujte da vam čita misli: Pet načina na koji žene sabotiraju vezu

Iako su pripadnice nežnijeg pola često spremne da za svoje greške optuže odmah partnera, valjalo bi pre toga da se suoče sa svojim manama. Za ljubav i svađu potrebno je dvoje, pa pre nego što okrivite partnera, dobro razmislite i koliko ste vi doprineli situaciji koja vam smeta.

Ne sređujete se više

Posle perioda u kome ste unapred razmišljali o kombinacijama kojima ćete ga ostaviti bez daha, nastupilo je razdoblje trenerki, jelovnika na majici i prirodne lepote, odnosno neposvećivanja pažnje ni sebi ni njemu. To je u redu, ali samo ako nemate ništa protiv toga što će on prestati da vas doživljava kao predmet požude. S vremena na vreme potrebno je da ga iznenadite, a i vi ćete se osećati bolje.

Ljubomora i zabrane

Od one "ne možeš da gledaš Ligu šampiona, jer mi počinje omiljena serija" do toga da se durite svaki put kada poželi da izađe s prijateljima. Ako ne želite da vaš dečko bude jedan od onih koji svoju devojku opisuju kao aždaju – malo olabavite, piše Indeks. Uostalom, ni njemu nije drago kad vi izlazite s prijateljicama (iako vam to nikada neće priznati).

Više ne provodite vreme zajedno

Vaš dečko već dugo dolazi kod vas tek kad pregleda Fejsbuk, a više ni ne izlazite. Kod kuće nije baš uvek najlepše, a za dobru vezu povremeni zajednički izlasci su neophodni. Ako oni postanu čarobni, ali samo jednom godišnje – vreme je za promene.

Očekujete da on razmišlja kao žena i da vam čita misli

Takva očekivanja ne samo da su beskoristan gubitak vremena, već su i veliki uzrok tenzija. Muškarce žene zbunjuju, a žene ne razumeju muškarce. Tako je uvek bilo, tako će i ostati. Zato su komunikacija i kompromis jako bitni.

Pokušavate da ga promenite

Nemojte, osim ako se dotični oblači stvarno loše ili ako se radi o sitnicama koje vam idu na živce. Nemoguće je promeniti nečiju ličnost. Preostaje vam ili da ga prihvatite takvog kakav je ili da tražite dalje. Uz mali podsetnik da ni vi niste baš u svakoj situaciji "idealan materijal za udaju".