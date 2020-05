Maramice za skidanje šminke: Šteta je mnogo veća nego korist - evo zašto!

Ponekad da, svakodnevno - ipak ne.

Iako ideja o jednopoteznom brisanju kompletne šminke sa lica zvuči sjajno, popularne maramice nisu tako dobre ako ih koristimo svakodnevno.

Evo na kojih 6 načina one štete našem licu:

1. Isušuju kožu

Vlažne maramice i one za skidanje šminke najčešće sadrže alkohol, koji uklanja prirodna ulja i tako isušuje kožu. Osim toga, one ne mogu da uklone svu šminku sa lica, pa kada nakon čišćenja lica ovim maramicama nanesete kremu, ona neće moći da deluje u punom kapacitetu.

2. Alergijska reakcija

Crvenilo i pigmentacija su vrlo česte posledice korišćenja ovih maramica, ali moguće su i teže komplikacije. Ukoliko vam je koža osetljiva, može doći čak i do pojave plikova. Zato je veoma važno čitati i sastav maramica na pakovanju.

3. Začepljuju pore i stvaraju mitisere

Paradoksalna je činjenica da ljudi koriste maramice kako bi se rešili viška masnoće, prljavštine i šminke, a nisu svesni da upravo ovaj proizvod često može biti odgovoran za začepljene pore i pojavu mitisera.

4. Veza sa malignim bolestima?

Ono što ovim maramicama daje vlažnost najčešće su hemikalije. Neke studije pokazale su da parabeni, koji se često koriste u kozmetičkim proizvodima, mogu biti povezani s nastankom raka dojke, jer imitiraju svojstva estrogena i mogu da ubrzaju rast malignih ćelija, piše Bright Side.

5. Mogu da izazovu prerano starenje kože

Razlog je to što kada čistimo lice maramicom, pravimo grube pokrete koji koži ne prijaju. Sve to polako dovodi do opuštene kože, bora i pigmentacije.

6. One ne mogu stvarno da očiste kožu

Estetičar poznatih i ekspert za zdravlje kože dr Rene Role kaže da kozmetičke maramice ne čiste kožu, već samo "razmažu bakterije, masnoće, šminku i prljavštinu svuda okolo". Prema njegovim rečima, maramice imaju moć da razlože molekule šminke, ali to je sve. Nikada neće moći da zamene umivanje i detaljno čišćenje, koje je obavezno na dnevnoj bazi.